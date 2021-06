La natura offre la sua bellezza, seminario del Lions "Castel del Monte"

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si tiene oggi, indetta dall'Onu, il cui tema è il ripristino degli ecosistemi degradati dall'uomo, il Lions Club Castel del Monte Host (distretto 108/AB) organizza un seminario sulla piattaforma Meet: "La natura offre la sua bellezza".L'appuntamento è in programma oggi 5 giugni, dalle ore 18 alle 20. L'apertura dell'iniziativa è affidata, come da tradizione, al Cerimoniere. Poi sarà la volta dell'intervento del dott. Saverio Costantino, psicologo e psicoterapeuta sul tema "Land-Art: viaggio nei luoghi delle emozioni". De "L'armonia degli spazi parlerà invece Daniela Di Bari, assessore alla Bellezza del Comune di Andria.L'iniziativa vede il coinvolgimento di "Psicoloriamo" e si svolge con il patrocinio dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Bat e dell'Ordine degli Psicologi di Puglia. Partnership: In compagnia del Sorriso, l'associazione di clownterapia di Andria.