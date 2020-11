La Croce Rossa Italiana dona un ventilatore polmonare all’Asl Bt

"Potrà essere usato non solo per il contagio covid 19 ma anche per altri agenti patogeni", sottolinea il dottor Veneziano

La Croce Rossa Italiana ha donato un ventilatore polmonare all' Asl Bt. "I gesti di solidarietà sono quelli che più di tutti restituiscono il senso di una battaglia che stiamo combattendo tutti insieme - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt - e per questo ringrazio Ilaria Decimo, Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana"."Il ventilatore polmonare portatile potrà essere usato a supporto dei pazienti con patologie polmonari causate non solo dal contagio del virus Covid ma anche da altri agenti patogeni - ha commentato Antonio Veneziano, il Presidente del Comitato CRI Andria - la donazione serve a rafforzare il clima di collaborazione tra CRI e Asl Bat a supporto della popolazione in questa fase di ripresa emergenziale". Il ventilatori portatili sono stati donati dal Comitato Nazionale CRI e per il tramite del Comitato Regionale CRI Puglia distribuiti sul territorio regionale.All'incontro hanno partecipato anche Caterina Sellitri consigliera Comitato di Andria, Sabina Torre Presidente CRI Barletta e Rino Piazzolla consigliere CRI Barletta e coordinatore Area emergenze dello stesso Comitato.