La Asl Bt a caccia di camici bianchi: oltre 100 avvisi di mobilità

La Asl di Barletta Andria Trani ha bisogno di medici ed è infatti stato pubblicato un elenco di avvisi di mobilità regionale ed extra-regionale per laspecializzati nelle diverse discipline e di altreA darne notizia l'emittente locale Amica9 Tv in cui, in un intervista a Giulio Schito, Direttore amministrativo degli uffici di via Fornaci si apprende che nello scorso mese di febbraio l'avviso è stato già pubblicato sul BURP -Bollettino della Regione Puglia-, il 22 marzo è arrivato sulle pagine nella Gazzetta Ufficiale. L'auspicio dell'azienda è che arrivino tante richieste al fine di poter implementare le unità che già lavorano nelle strutture del territorio con delle difficoltà non indifferenti. "Così - spiega Schito - riusciremo a fornire un servizio adeguato agli standard stabiliti".In un po tutte le discipline c'è carenza di personale ma questa non è solo una questione che riguarda la Asl Bat: è infatti notizia delle ultime ore il fatto che il Veneto autorizzi l'assunzione di medici in pensione con contratti a tempo determinato per garantire livelli essenziali assistenza.Naturalmente, se con le mobilità non si dovesse riuscire a coprire l'intero fabbisogno sarà bandito un concorsone pubblico per tutte le altre figure mediche che serviranno.Ma vediamo più nel dettaglio l'avviso pubblico dell'Asl/Bt - pubblicato sulla G.U. n.23 del 22-03-2019-, per colloquio e titoli, di mobilita' regionale ed interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di: dirigenza medica: disciplina di- tre posti; disciplina di- tre posti; disciplina di chirurgia plastica - un posto; disciplina di- cinque posti; disciplina di- tre posti; disciplina di- un posto; disciplina dia e tossicologia clinica/organizzazione dei servizi sanitari di base - due posti (per fabbisogno Dipartimento dipendenze); disciplina di- due posti; disciplina di- tre posti; disciplina di- un posto; disciplina ditre posti; disciplina di- due posti; disciplina di- cinque posti; disciplina di- due posti; disciplina di- cinque posti; disciplina di- sei posti; disciplina di- quattro posti; disciplina di- nove posti; disciplina di- un posto; disciplina di- quattro posti; disciplina di- tre posti; disciplina di- trentuno posti; disciplina di- un posto; dirigenza medica con specifiche competenze: disciplina didue posti, con competenza in chirurgia oncologica; disciplina di- un posto, con competenza in chirurgia ricostruttiva della testa e del collo e competenze in chirurgia dell'orecchio interno e base cranica; dirigenza sanitaria: dirigente- disciplina di patologia clinica - sei posti; dirigente- disciplina di- nove posti; dirigente fisico - disciplina di- tre posti; dirigente- disciplina di psicologia - undici posti. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai succitati avvisi, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».Il testo integrale dei succitati bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 7 febbraio 2019.Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'area gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci, 201 - tel. 0883/299752 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di lunedi' e venerdi', oppure potranno consultare il sito internet: http://www.aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».