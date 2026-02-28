dottor Angelo Guarriello
Attualità

L'urologo Angelo Guarrielo candidato a sindaco di Trani per il cdx

Il medico originario di Napoli è in servizio da decenni presso l'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria

BAT - sabato 28 febbraio 2026 7.21
Avrà molto di Andria il candidato sindaco del centrodestra a Trani. E' di queste ore la notizia che sarà il dott. Angelo Guarriello, medico del SSR in servizio da decenni presso l'Unità operativa di Urologia dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, a guidare la coalizione, al termine di un confronto tra le forze politiche del tavolo di centrodestra.

Una figura di altissimo profilo quella del dottor Guarriello, che ha visto convergere sul suo nome gli esponenti dei partiti e movimenti civici del centrodestra non solo tranese, per la grande considerazione nella società civile e nel mondo del volontariato che il medico originario di Napoli riscuote. A detta di molti conoscitori delle dinamiche politiche della città di Trani, una figura di un valente professionista capace di poter affrontare il "campo largo" ed i poli civici del centro sinistra nelle prossime amministrative di maggio.

La designazione di Guarriello arriva dopo settimane di indiscrezioni e una rosa di nomi: per Forza Italia erano state valutate le candidature di Pasquale De Toma e, successivamente di Alfonso Mangione, oltre all'ipotesi Rosa Uva, rimasta a lungo sullo sfondo come possibile soluzione di sintesi. Non sono mancati i sondaggi su altre figure di rilievo, come l'ex sindaco Gigi Riserbato (in quota Lega) e la consigliera Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026). Sul tavolo era pesata anche la posizione dell'avvocato Alessandro Moscatelli (Articolo 97), il quale ha però preferito abbandonare la coalizione per intraprendere una corsa autonoma.

Come dicevamo, con la scelta di Guariello, il centrodestra punta su un profilo professionale stimato per tentare la riconquista di Palazzo di Città. La formalizzazione ufficiale della candidatura e la presentazione della coalizione a sostegno del medico sono attese nelle prossime ore.
  • Sanità
  • Ospedale Bonomo
  • Angelo Guarriello
