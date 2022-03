L'andriese Carlo De Nigris si conferma tra i leader nazionali nel ramo della sicurezza privata

La Pegaso Security Spa, tra le più importanti società di vigilanza privata a livello nazionale, di cui è titolare l'andriese dott. Carlo De Nigris, ha proceduto lo scorso 22 marzo all'acquisto del ramo d'azienda vigilanza, attivo nella provincia di Genova -La Spezia -Savona, con nuova estensione nella provincia d'Imperia della Società Colombo S.r.l.."Con questa acquisizione – afferma il dott. Carlo De Nigris proprietario di Pegaso Security S.p.A. -intendiamo cogliere un'opportunità di crescita qualitativa mediante l'ulteriore accreditamento all'interno del settore sicurezza e la presenza capillare sul territorio italiano attraverso la copertura delle regioni Liguria (prevista estensione per la Provincia di Imperia), Abruzzo, Molise, Puglia, Piemonte e Basilicata dando seguito ad un processo di espansione che nel medio/breve periodo interesserà buona parte del Territorio nazionale". L'acquisizione prevede l'incorporazione di 36 Guardie giurate particolari, nonché un apporto di fatturato pari al 9% del consolidato di Pegaso Security' S.p.A.L'operazione di acquisizione è stata gestita, per la Pegaso Security Sp.A., dal legale avv. Domenico Regina (Regina & Partners) noto studio della città di Trani e dal dott. Domenico Pagazzo, Commercialista, Titolare dell'omonimo Studio con sede in Barletta, con il supporto del Direttore Generale Toni lezzi e del Direttore Commerciale Italia Cornei Marin. Per questa operazione, importante è stato il ruolo svolto, con i vertici della Società Colombo S.r.l., l'apporto dell'avvocato Alessandra Maniglia, partner Deloitte Legal, e di tutte le OO. SS. i intervenute all'incontro del 15 marzo 2022 con il Direttore generale Toni lezzi.Ricordiamo che la Pegaso Security Spa ha da circa un anno ampliato anche nelle province Bari Bat la sua pertinenza nel ramo della sicurezza privata, supportato dall'attività svolta dal responsabile di zona Vincenzo Ieva.