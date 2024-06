Rubano gru di un mln di euro, ma viene ritrovata dalla Metronotte Ruvo e Carabinieri

Powered by

Avevano il fiato sul collo i malviventi che si erano impossessati di una gru di importanti dimensioni, del valore di almeno un milione di euro, ma non avevano fatto i conti con le Guardie giurate particolari della Metronotte di Ruvo di Puglia e dei Carabinieri.



La brillante operazione si è articolata su ben tre territori comunali, quelli di Corato, Andria e Minervino Murge. Il potente mezzo era stata asportato in Corato, mentre era parcheggiato all'interno di un cantiere in costruzione lungo la strada provinciale 231, durante la notte tra lunedì e martedì scorsi. La notizia è stata subito diramata alle Forze dell'ordine che hanno immediatamente attivato le ricerche.



Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 giugno una pattuglia della Metronotte di Ruvo di Puglia, ha ritrovato la gru occultata in un capannone abbandonato sito in agro di Minervino Murge, perfettamente intatta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria e della locale Stazione di Minervino Murge, che stavano coordinando le ricerche proprio nella zona, i quali dopo i rilievi di rito, hanno restituito il grosso mezzo al legittimo proprietario, una ditta tarantina che stava operando degli importanti lavori nel nord barese.