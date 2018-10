L’AIL Bat istituisce un premio di laurea per la ricerca in campo ematologico

L'A.I.L. – Barletta Andria Trani, sezione autonoma affiliata all'A.I.L. nazionale, tra gli obiettivi che si propone c'è quello di promuovere e sostenere la ricerca nel campo ematologico.Con decisione unanime il Consiglio Direttivo, nella seduta del 20 settembre 2018, nell'intento di stimolare tra i giovani laureandi in medicina della Regione Puglia la ricerca nel campo ematologico, ha istituito il "Premio di laurea A.I.L. - BAT".Il premio è articolato nelle seguenti due sezioni:A-B-L'A.I.L. BAT intende far diventare annuale il concorso; pertanto, in quest'ottica, il concorso sarà bandito nella prima decade di ottobre di ogni anno con comunicazione a mezzo stampa. Le domande di partecipazione con gli allegati dovranno pervenire all'A.I.L.-BAT entro il 31 ottobre dell'anno successivo; a seguire, il risultato e la premiazione avverranno entro il 20 dicembre, prima delle festività natalizie.Il bando del concorso, nella sua interezza, è consultabile sul sito www.ailbat.it , è esteso a tutti i cittadini residenti della Regione Puglia e nella sua prima applicazione possono partecipare i laureati in Medicina che avranno conseguito la laurea magistrale nell'anno accademico 2018 – 2019, purché abbiano sostenuto l'esame di laurea con una tesi riguardante una delle due sezioni A e B come riportate in premessa.Alla tesi di laurea che risulterà vincitrice in ciascuna sezione verrà assegnato un premio di € 2.000,00.L'assegnazione e l'erogazione dei premi avverrà con determinazione del Consiglio Direttivo dell'A.I.L.-BAT secondo le conclusioni insindacabili verbalizzate dalla Commissione giudicatrice appositamente costituita.L'esito della Commissione Giudicatrice e la determina del Consiglio Direttivo dell'A.I.L. -BAT saranno pubblicati sul sito web dell'A.I.L. - BAT, sulla rivista nazionale dell'A.I.L., sui siti web delle sezioni A.I.L. della Regione Puglia e sulla stampa a tiratura regionale.La premiazione avverrà in forma pubblica in apposita cerimonia.