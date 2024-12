Istituzione nuovo Ambito Territoriale di Caccia nella Bat: "Grande passo verso la gestione sostenibile del territorio"

"La Regione Puglia ha recentemente approvato l'istituzione del nuovo Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), nota per la sua ricchezza paesaggistica e biodiversità nobilitata da un lembo di territorio murgiano rimasto fuori dal P.N.A.M. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo in avanti nella regolamentazione delle attività venatorie, nella tutela della fauna e nella promozione di un equilibrio tra uomo e ambiente. Dopo anni di richieste inascoltate, finalmente le nostre istanze sono state accolte. Per questo motivo ci preme ringraziare il consigliere regionale Filippo Caracciolo che si è fatto promotore dell'emendamento alla legge di bilancio regionale 2024 che ha portato alla nascita dell'ATC Bat dando così al nostro territorio la giusta e sospirata autonomia. Fondamentale in questo senso anche l'impegno del nostro presidente Rossano Daleno, da sempre in prima linea nel sostenere le ragioni di una caccia di qualità nella provincia Bat.

Ricordiamo che l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) è una suddivisione geografica creata per regolamentare e gestire l'attività venatoria in modo equilibrato e sostenibile. Gli ATC hanno il compito di garantire la salvaguardia delle risorse faunistiche, favorire la biodiversità e promuovere una caccia responsabile. Ogni ATC prevede regole specifiche per la gestione della fauna e per l'accesso alle attività di caccia, basate su studi scientifici e indicazioni normative regionali e nazionali. A partire dalle prossime stagioni venatorie, tutti i cacciatori della BAT potranno avere un proprio Comitato di Gestione che, a fronte della conoscenza del territorio faunistico-venatorio, potrebbe gestire la caccia con piena consapevolezza apportando tutti quei miglioramenti che ogni adepto attende da tempi assai lontani. Pertanto, auspicando una gestione competente e responsabile da parte di coloro che assumeranno tale impegno, i cacciatori della BAT attendono adesso di vedere miglioramenti del territorio sotto l'aspetto ambientale e gestionale al fine di raggiungere quello standard qualitativo che altri ATC limitrofi hanno saputo organizzare nel corso di lunghi anni", conclude la nota della F.I.D.C., sezione provinciale BAT.