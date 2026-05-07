Liberali e Riformisti nPSI: Stefano Caldoro in tour elettorale ad Andria il 9 maggio

Il tour elettorale in Puglia del Presidente dei Socialisti Liberali e Riformisti del Nuovo PSI, Stefano Caldoro, in programma per sabato 9 maggio, con una serie di appuntamenti a sostegno dei candidati appartenenti all'area liberale e riformista.



Alle ore 11:30, Caldoro sarà ad Andria, in viale Istria 16, presso il comitato elettorale della lista Andria Riparte – nPSI Io Sud, dove incontrerà cittadini e sostenitori insieme al candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano.



Nel pomeriggio per le ore 17.30 il Presidente Caldoro si sposterà a Molfetta per partecipare all'inaugurazione del comitato elettorale in via Azzarita 19, a sostegno della candidatura al consiglio comunale di Angelica Brattoli, impegnata nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Pietro Mastropasqua.



Gli appuntamenti rappresentano un'importante occasione di confronto con i territori e di condivisione delle proposte programmatiche del nPSI, che da sempre incarna quella politica attenta ai bisogni dei cittadini.



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