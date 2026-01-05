Influenza Andria
Influenza Andria
Attualità

Influenza, la Puglia tra le regioni più colpite

Lo sostiene la Coldiretti che dà consigli alimentari per difendersi dal freddo e dai contagi

Puglia - lunedì 5 gennaio 2026 10.38
La Puglia è tra le regioni più colpite dall'ondata influenzale che sta attraversando l'Italia e, con il picco dei contagi atteso subito dopo l'Epifania, arriva la dieta che aiuta ad affrontare freddo e influenza sostenendo l'organismo. A suggerire cosa portare in tavola per rafforzare le difese immunitarie è Coldiretti Puglia, che richiama l'attenzione sull'importanza di un'alimentazione equilibrata e ricca di vitamine per affrontare i malanni stagionali.
Con l'abbassamento delle temperature, aumentare l'apporto calorico quotidiano diventa un alleato prezioso per l'organismo. Iniziare la giornata con alimenti semplici ma nutrienti come latte, miele o marmellata e privilegiare a pranzo e cena zuppe, legumi, verdure e frutta di stagione contribuisce a rafforzare le difese naturali grazie all'apporto di vitamine e sostanze antiossidanti.
L'impennata dei contagi che avrebbe portato già alla fine di dicembre ad oltre 200mila casi registrati – aggiunge Coldiretti Puglia – raggiungerà il picco dopo l'Epifania, numeri che rendono ancora più importante adottare comportamenti preventivi, a partire dalla tavola.
Accanto a frutta e verdura, fondamentali per il loro contenuto di antiossidanti, nella dieta non devono mancare latte, uova e alimenti con proprietà probiotiche come yogurt e formaggi stagionati, tra cui il parmigiano. Alcuni esperti indicano anche miele e aglio come validi supporti naturali: quest'ultimo contiene l'allicina, una sostanza riconosciuta per la sua efficacia nella prevenzione delle infezioni.
Il calo delle temperature consente inoltre di incrementare le calorie introdotte, calibrandole in base a età, sesso, livello di attività fisica e fabbisogni individuali. Particolare attenzione va riservata alle verdure di stagione ricche di vitamina A – come spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote e broccoletti – senza dimenticare cipolle e aglio, preferibilmente crudi, per il loro significativo effetto antibatterico, alimenti che garantiscono un apporto essenziale di sali minerali e vitamine utili a contrastare lo stress che il cambio di stagione provoca sull'organismo.
Un ruolo chiave è svolto anche dai legumi – fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave secche – ricchi di ferro e fibre, che favoriscono la funzionalità intestinale e aiutano l'organismo a smaltire i sovraccarichi. Per quanto riguarda la frutta, Coldiretti Puglia raccomanda il consumo di prodotti di stagione come kiwi, clementine e arance rigorosamente italiane, per preservarne al massimo il contenuto vitaminico evitando gli effetti negativi dei lunghi trasporti.
Infine, va ricordato che in un soggetto adulto l'apporto proteico giornaliero dovrebbe oscillare tra 0,8 e 1,3 grammi per chilo di peso corporeo e per questo una corretta presenza di carne nella dieta resta un valido supporto per affrontare l'inverno e ridurre il rischio di indebolimento dell'organismo.
  • coldiretti
"Andria, una città con sempre più verde e sempre meno smog "
5 gennaio 2026 "Andria, una città con sempre più verde e sempre meno smog"
Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo " di Andria
5 gennaio 2026 Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo" di Andria
Altri contenuti a tema
Raddoppio import olio tunisino a dazio zero è scelta suicida Vita di città Raddoppio import olio tunisino a dazio zero è scelta suicida Coldiretti e Unaprol: vanno fermati i trafficanti di olio
Carciofi, il paradosso dei prezzi che affossa i campi Territorio Carciofi, il paradosso dei prezzi che affossa i campi L'allarme della Coldiretti Puglia
Capodanno: spesa da 220 milioni a tavola; in agriturismo 20mila ospiti Territorio Capodanno: spesa da 220 milioni a tavola; in agriturismo 20mila ospiti È il quadro tracciato da Coldiretti Puglia nel bilancio delle festività di Capodanno
Si brinda con spumante pugliese il 2026: 1,5 milioni di bottiglie ed export in crescita Territorio Si brinda con spumante pugliese il 2026: 1,5 milioni di bottiglie ed export in crescita La DOC Castel del Monte si distingue per spumanti di carattere, dal corpo pieno e con buona acidità
Capodanno: trionfano lenticchie su oltre 8 tavole su 10 per tradizione, gusto e buon auspicio Territorio Capodanno: trionfano lenticchie su oltre 8 tavole su 10 per tradizione, gusto e buon auspicio È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sul Capodanno, condotta nei mercati di Campagna Amica
Contro lo spreco alimentare l'arte del riuso degli avanzi delle feste Vita di città Contro lo spreco alimentare l'arte del riuso degli avanzi delle feste Più di 8 famiglie su 10 non buttano via nulla
Con la manovra economica possibilità di stabilizzazione per il lavoro occasionale in agricoltura Territorio Con la manovra economica possibilità di stabilizzazione per il lavoro occasionale in agricoltura Sì alla richiesta Coldiretti di rendere strutturale una misura sociale utilizzata da studenti e pensionati
Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci Territorio Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci Ci sarà chi manterrà la spesa tra i 60 e gli 80 euro, ma anche chi supererà i 350 euro
Ferrandina 0-0 Fidelis, Scaringella: «Meritavamo ampiamente la vittoria, ci è mancato il guizzo»
5 gennaio 2026 Ferrandina 0-0 Fidelis, Scaringella: «Meritavamo ampiamente la vittoria, ci è mancato il guizzo»
Il nuovo anno della Fidelis Andria inizia con un pari deludente: 0-0 a Ferrandina
4 gennaio 2026 Il nuovo anno della Fidelis Andria inizia con un pari deludente: 0-0 a Ferrandina
Centro ricerche Bonomo, Flai CGIL: "Si torni a parlare del valore della ricerca in agricoltura "
4 gennaio 2026 Centro ricerche Bonomo, Flai CGIL: "Si torni a parlare del valore della ricerca in agricoltura"
Epifania by Fidelis Andria, manca poco alla prima edizione
4 gennaio 2026 Epifania by Fidelis Andria, manca poco alla prima edizione
Barchetta (FdI): "Dott. Napolitano, candidatura politica, ma anche espressione della miglior società civile in quanto medico stimato "
4 gennaio 2026 Barchetta (FdI): "Dott. Napolitano, candidatura politica, ma anche espressione della miglior società civile in quanto medico stimato"
Una vita nell'Arma dei Carabinieri: lascia il servizio attivo il Lgt. c.s. Raffaele Auricchio
4 gennaio 2026 Una vita nell'Arma dei Carabinieri: lascia il servizio attivo il Lgt. c.s. Raffaele Auricchio
Giuseppe Marzano nuovamente premiato dalla Luxemburg Pinacoteque
4 gennaio 2026 Giuseppe Marzano nuovamente premiato dalla Luxemburg Pinacoteque
Sicurezza stradale nel 1° semestre 2025: male la situazione ad Andria, più incidenti, feriti e decessi
4 gennaio 2026 Sicurezza stradale nel 1° semestre 2025: male la situazione ad Andria, più incidenti, feriti e decessi
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.