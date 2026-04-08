ambulanza 118 pronto soccorso
ambulanza 118 pronto soccorso
Attualità

La Bat prima “Provincia Angels” della Puglia

Premiato il lavoro del personale dei servizi medici di emergenza (EMS) 

BAT - mercoledì 8 aprile 2026 6.38 Comunicato Stampa
Cerimonia venerdì 10 aprile a Barletta. La Stroke Unit del Polo Ospedaliero "Dimiccoli" di Barletta e quella dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, il Sistema 118 di BAT e le scuole primarie di Barletta-Andria-Trani e provincia verranno premiati come prima "Provincia Angels" della Puglia: una provincia Angels è un territorio in cui la consapevolezza della comunità, il lavoro del personale dei servizi medici di emergenza (EMS) e l'assistenza ospedaliera acuta sono tutte ottimizzate per assicurare esiti migliori ai pazienti colpiti da ictus. Una provincia in cui, quindi, gli ospedali, i servizi di emergenza, le autorità locali e gli educatori pubblici lavorano di concerto per fornire mani sicure alle persone colpite da ictus nelle loro comunità.

All'evento, aperto alla cittadinanza, saranno presenti tra gli altri:
Dottor Maurizio Giorelli, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit P.O. "Dimiccoli" di Barletta
Dott.ssa Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-Bat
Dottor Gianluca Masi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Bonomo di Andria.
Dottor Emanuele Malatesta, neuroradiologo interventista, Dirigente Medico UOS Angiografia Interventistica Ospedale Bonomo di Andria
Dott.ssa Teresa Carone, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia Odv.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Sanità
  • Ospedale Bonomo
  • ospedale dimiccoli
  • Infermieri e assistenti sanitari
  • personale sanitario
  • Medicina
Comunali, l'assessore Loconte inaugura il suo comitato: "Dalla macchina ferma alla città che corre "
8 aprile 2026 Comunali, l'assessore Loconte inaugura il suo comitato: "Dalla macchina ferma alla città che corre"
Frana in Molise, chiusa l'A14
8 aprile 2026 Frana in Molise, chiusa l'A14
Altri contenuti a tema
Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target Un terzo delle prestazioni erogate é relativo al 2026
Mobilità intra regionale in sanità: oltre 1700 figure professionali in attesa di avvicinamento Mobilità intra regionale in sanità: oltre 1700 figure professionali in attesa di avvicinamento Le domande pervenute sono state 3528, quelle ammesse 3443
Sanità: la Giunta regionale approva il piano sangue e plasma 2026 Sanità: la Giunta regionale approva il piano sangue e plasma 2026 La Puglia non si limita a gestire l’emergenza, ma programma il futuro
Sanità, De Santis (PD): «Entro maggio al via i concorsi infermieri e OSS e a breve le gli esiti su mobilità intra regionale» Politica Sanità, De Santis (PD): «Entro maggio al via i concorsi infermieri e OSS e a breve le gli esiti su mobilità intra regionale» "Due buone notizie per chi aspettava di partecipare per realizzare anche il proprio futuro professionale"
Terza edizione di “Coccole in Pediatria”: l'iniziativa solidale per la Pasqua negli ospedali della BAT Speciale Terza edizione di “Coccole in Pediatria”: l'iniziativa solidale per la Pasqua negli ospedali della BAT I volontari di WorkAut e Fondazione Tatò per l'Italia donano dolci ovetti pasquali ai piccoli pazienti
Passero (Per la Puglia): “Nei pronto soccorso della Bat dati in linea con quelli nazionali" Politica Passero (Per la Puglia): “Nei pronto soccorso della Bat dati in linea con quelli nazionali" "Lavoriamo per superare le criticità”, sottolinea il presidente del gruppo consiliare regionale
AVO Andria: Ramoscelli d'ulivo donati ai pazienti del "Lorenzo Bonomo" AVO Andria: Ramoscelli d'ulivo donati ai pazienti del "Lorenzo Bonomo" A breve nuovi 26 volontari inizieranno il periodo di tirocinio
Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magnetiche     Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magnetiche     I risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo
Interruzione viabilità adriatica frana Petacciato: dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro
8 aprile 2026 Interruzione viabilità adriatica frana Petacciato: dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro
La Polizia di Stato celebra il 174^ anniversario della sua fondazione
8 aprile 2026 La Polizia di Stato celebra il 174^ anniversario della sua fondazione
Aumentano nelle campagne pugliesi (+4%) gli infortuni sul lavoro
8 aprile 2026 Aumentano nelle campagne pugliesi (+4%) gli infortuni sul lavoro
Gabriele Mastrolillo presenta il volume "La Trieste del 1954 "
7 aprile 2026 Gabriele Mastrolillo presenta il volume "La Trieste del 1954"
Restauro chiesa Santa Croce: cantiere aperto a nuove esperienze
7 aprile 2026 Restauro chiesa Santa Croce: cantiere aperto a nuove esperienze
Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita? "
7 aprile 2026 Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita?"
 “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva
7 aprile 2026  “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva
”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità”
7 aprile 2026 ”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità”
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.