La Bat prima “Provincia Angels” della Puglia

a Barletta. Lverrannocomeuna provincia Angels è un territorio in cui la, il(EMS) e l'. Una provincia in cui, quindi, gli ospedali, i servizi di emergenza, le autorità locali e gli educatori pubblici lavorano di concerto per fornire mani sicure alle persone colpite da ictus nelle loro comunità.All'evento, aperto alla cittadinanza, saranno presenti tra gli altri:Dottor Maurizio Giorelli, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit P.O. "Dimiccoli" di BarlettaDott.ssa Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-BatDottor Gianluca Masi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Bonomo di Andria.Dottor Emanuele Malatesta, neuroradiologo interventista, Dirigente Medico UOS Angiografia Interventistica Ospedale Bonomo di AndriaDott.ssa Teresa Carone, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia Odv.