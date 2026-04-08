Attualità
La Bat prima “Provincia Angels” della Puglia
Premiato il lavoro del personale dei servizi medici di emergenza (EMS)
BAT - mercoledì 8 aprile 2026 6.38 Comunicato Stampa
Cerimonia venerdì 10 aprile a Barletta. La Stroke Unit del Polo Ospedaliero "Dimiccoli" di Barletta e quella dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, il Sistema 118 di BAT e le scuole primarie di Barletta-Andria-Trani e provincia verranno premiati come prima "Provincia Angels" della Puglia: una provincia Angels è un territorio in cui la consapevolezza della comunità, il lavoro del personale dei servizi medici di emergenza (EMS) e l'assistenza ospedaliera acuta sono tutte ottimizzate per assicurare esiti migliori ai pazienti colpiti da ictus. Una provincia in cui, quindi, gli ospedali, i servizi di emergenza, le autorità locali e gli educatori pubblici lavorano di concerto per fornire mani sicure alle persone colpite da ictus nelle loro comunità.
All'evento, aperto alla cittadinanza, saranno presenti tra gli altri:
Dottor Maurizio Giorelli, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit P.O. "Dimiccoli" di Barletta
Dott.ssa Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-Bat
Dottor Gianluca Masi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Bonomo di Andria.
Dottor Emanuele Malatesta, neuroradiologo interventista, Dirigente Medico UOS Angiografia Interventistica Ospedale Bonomo di Andria
Dott.ssa Teresa Carone, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia Odv.
All'evento, aperto alla cittadinanza, saranno presenti tra gli altri:
Dottor Maurizio Giorelli, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit P.O. "Dimiccoli" di Barletta
Dott.ssa Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-Bat
Dottor Gianluca Masi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Bonomo di Andria.
Dottor Emanuele Malatesta, neuroradiologo interventista, Dirigente Medico UOS Angiografia Interventistica Ospedale Bonomo di Andria
Dott.ssa Teresa Carone, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia Odv.
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