Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 18 di martedì 10 febbraio, sulla strada provinciale ex 231, che da Andria porta a Canosa di Puglia, all'altezza della rotatoria di Montegrosso.Per cause in corso di accertamento, un furgone si è schiantato contro il guard rail ferendo il conducente del mezzo, un giovane che è stato tratto in salvo da alcuni automobilisti di passaggio residenti nel borgo rurale di Andria.Sul posto è quindi giunta un'ambulanza del servizio 118 proveniente da Canosa di Puglia, che ha trasportato il giovane ferito, per fortuna non seriamente, al pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.Per i rilievi è giunta una pattuglia del nucleo pronto intervento della Polizia Locale di Andria. Il traffico per circa due ore ha subito rallentamenti, nel tratto che da Canosa di Puglia porta ad Andria, a causa del mezzo incidentato posto sulla carreggiata.