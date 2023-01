Incidente mortale sulla SP1, on. Matera: «Il mio pensiero alle famiglie delle giovani vittime ed ai feriti»

«Seguo con apprensione gli aggiornamenti che riguardano l'incidente avvenuto sulla strada provinciale 1 "Trani-Andria". Il mio pensiero va soprattutto alle famiglie delle giovani vittime. Mi unisco al loro dolore, con la consapevolezza che tutti dovremmo impegnarci ad evitare le morti sulla strada, specialmente se si tratta di figli strappati all'amore dei propri genitori». Le parole dell'on. Mariangela Matera di Fratelli d'Italia che ha voluto far sentire la sua vicinanza ai familiari delle vittime ed ai feriti del grave incidente verificatosi all'alba alla periferia di Andria. Un discorso, in realtà, che ripropone il tema della sicurezza stradale sempre più prioritario visti i numeri impressionanti degli incidenti.«Il tema della sicurezza stradale deve essere una priorità per tutte le Istituzioni, sia civili che militari, anche alla luce del dato emerso di recente, che vede la Puglia ai primi posti nella classifica delle Regioni con il più alto tasso di incidenti stradali – spiega l'On. Mariangela Matera - E' necessaria un'azione di sensibilizzazione che parta già dalla formazione scolastica. Ampliare il monte ore di educazione civica per aumentare la consapevolezza dei rischi alla guida dei ragazzi, una volta che diventeranno adulti. Aumentare i presidi da parte delle Forze dell'Ordine, soprattutto lungo i tratti di strada più pericolosi. E' facile parlare di prevenzione dopo una tragedia, ma da questo punto di vista i nostri territori devono compiere ancora numerosi passi in avanti».«Mi impegnerò personalmente – ha concluso la parlamentare di Fratelli d'Italia - attuando un dialogo con le Istituzioni preposte, affinché si possa arrivare ad un miglioramento di questa situazione».