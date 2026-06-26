Agricoltura, Matera: "Piú controlli per tutelare l'olio pugliese"

«Difendere l'olio extravergine d'oliva significa tutelare il lavoro dei nostri olivicoltori, garantire i consumatori e proteggere una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy da frodi, contraffazioni e pratiche commerciali sleali. Il piano straordinario di controlli annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida rappresenta una risposta concreta e tempestiva a sostegno di uno dei comparti più strategici dell'agroalimentare italiano. È un intervento che rafforza la legalità lungo tutta la filiera e valorizza il lavoro di chi produce qualità nel rispetto delle regole. Per la Puglia questa iniziativa assume un valore ancora più rilevante. La nostra regione è il cuore dell'olivicoltura nazionale e migliaia di famiglie vivono grazie a una filiera che costituisce non solo un motore economico, ma anche un patrimonio identitario, culturale e paesaggistico unico.Da pugliese e da andriese conosco bene il sacrificio, la passione e la professionalità che si celano dietro ogni bottiglia di olio extravergine. Per questo è fondamentale intensificare i controlli, contrastare con determinazione ogni forma di frode, difendere le produzioni certificate e rafforzare la competitività delle nostre imprese sui mercati nazionali e internazionali. In un territorio che continua ad affrontare le conseguenze della Xylella e l'aumento dei costi di produzione, legalità, trasparenza e tracciabilità rappresentano strumenti indispensabili per sostenere il comparto e restituire valore al lavoro degli agricoltori. Il Governo Meloni conferma ancora una volta di essere concretamente al fianco del mondo agricolo. La convocazione della Cabina di regia dei controlli agroalimentari dimostra la volontà di non lasciare spazio a chi danneggia le imprese oneste, altera il mercato e mette a rischio la credibilità di una delle produzioni simbolo della Puglia e dell'Italia. Difendere l'olio extravergine significa difendere il futuro della nostra agricoltura e dei nostri territori». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.