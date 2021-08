In Puglia vaccinato oltre il 95% del personale scolastico

Abbiamo raggiunto la copertura con prima dose del 95,34% del personale scolastico docente e non docente. Ci siamo riusciti organizzando sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe.

Un modello che abbiamo sperimentato con successo anche con i maturandi e che da lunedì replicheremo con gli studenti dai 12 anni in su.

Partiamo già con dati incoraggianti: nella fascia dei pugliesi di 12-19 anni il 51,8%, che corrisponde a 166.506 giovani, hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. Sopra la media nazionale che è del 47,2%. Questo è il segno dell'immenso e capillare lavoro che stiamo portando avanti come sanità pugliese in sinergia con la protezione civile regionale.

Il lavoro continua, non ci siamo fermati mai nemmeno ad agosto, andiamo avanti così".

"La Regione Puglia si è attivata per tempo per mettere in sicurezza con il vaccino anticovid il mondo della scuola.