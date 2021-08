In Puglia 304 nuovi casi Covid e un decesso

Altri contenuti a tema

Attualità Covid, sono 76 i contagi nella Bat mentre 302 in Puglia Si registrano anche 3 decessi. 4.596 le persone attualmente positive di cui 235 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva

Attualità Ondata di ricoveri presso il covid Hospital di Bisceglie Intanto da domani e per tre giorni, gli hub della Asl Bt sono a disposizione dei giovani da 12 ai 18 anni

Vita di città Covid, nella Bat 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore In Puglia sono 228 persone ricoverate in area non critica e 24 persone in terapia intensiva

Attualità Ottima la percentuale di giovani che nella Bat si stanno vaccinando In 16219, pari al 54 % della popolazione di riferimento, hanno già ricevuto la prima dose mentre in 4445 hanno completato il ciclo vaccinale

Vita di città Ospedale Bonomo di Andria: obbligo Green pass per gli accompagnatori La decisione riguarda tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione Puglia