zona PIP Andria
Invito al Comune: "La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive"

A chiederlo sono Aipa-Associazione Imprese del PIP di Andria, Confindustria Bat, CONFIMI Puglia e CNA

Andria - sabato 7 marzo 2026
La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive. Le aree produttive di Andria rappresentano una componente essenziale dell'economia cittadina: generano occupazione, innovazione, fiscalità locale e identità produttiva.

A dichiararlo sono le associazioni: Aipa-Associazione Imprese del PIP di Andria, CONFINDUSTRIA delegazione BAT, CONFIMI Puglia e CNA Confederazione Nazionale Artigianato, le quali ritengono necessario promuovere una iniziativa unitaria e condivisa, da sottoporre all'Amministrazione Comunale e al Consiglio comunale, al fine di costruire una candidatura integrata, strategica e ambiziosa.

La riqualificazione e rigenerazione non rappresenta un intervento settoriale, ma una vera e propria politica di sviluppo urbano.
L'obiettivo è trasformare le aree produttive in:
Piattaforme integrate di competitività, innovazione, sicurezza e transizione energetica, coerenti con la strategia ZES e con le prospettive di sviluppo del territorio.

"La rigenerazione delle aree produttive non è solo una necessità urbanistica, ma una grande opportunità di rilancio economico, rappresenta quindi una priorità strategica per garantire uno sviluppo economico sostenibile e duraturo. Desideriamo trasformare i 'vuoti' urbani in 'pieni' di valore, creando nuovi posti di lavoro e migliorando la qualità della vita dei cittadini, riducendo le aree degradate", sottolinea Michele Losito - Presidente AIPA.
