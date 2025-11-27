Flora Brudaglio e la direttrice generale Dimatteo
Flora Brudaglio e la direttrice generale Dimatteo
Vita di città

Il teatro come viaggio verso la bellezza interiore, doppio appuntamento del centro di salute mentale

Il 3 e 4 dicembre con ingresso libero

Andria - venerdì 28 novembre 2025
Il Centro di Salute Mentale di Andria – Prevenzione Psichiatrica ha coinvolto giovani utenti dell'ambulatorio di Andria ed utenti del Centro Diurno di Canosa di Puglia in un progetto teatrale in cui i partecipanti hanno dato voce ai loro vissuti. Questo ha consentito di constatare come il cammino verso il benessere psicologico trovi il suo culmine all'interno del gruppo: uno spazio sicuro dove condividere e sperimentare fiducia reciproca.
"Attraverso il gioco teatrale, l'arte aiuta a sviluppare bellezza e a riconoscerla dentro di sé - dice la responsabile Flora Brudaglio - offrendo un contenitore in cui esprimere emozioni, superare fragilità e riscoprire il valore della propria unicità".
Questo percorso coinvolgente è stato tenuto in entrambi i laboratori sotto la regìa della dott.ssa Maria Filograsso, psicologa formatrice del gruppo Farfa esperta in tecniche riabilitative creative ed espressive.
Gli eventi conclusivi si terranno il prossimo 3 e 4 dicembre 2025.
Il 3 dicembre 2025 alle ore 19.30 presso il teatro della parrocchia San Paolo Apostolo di Andria – via Sofia, 62, andrà in scena "Alla ricerca del sogno perduto" spettacolo teatrale ideato e interpretato dalla compagnia dei Viaggiatori ConFusi.
Alla ricerca del sogno perduto è una metafora potente che racconta il desiderio di ritrovare ciò che si credeva smarrito: identità, fiducia, speranza. Un viaggio teatrale tra desideri smarriti, speranze ritrovate e voci che si fanno strada nel vento.
L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di emozione e riflessione, per celebrare il valore della creatività come cura e come ponte verso l'altro.
Il 4 dicembre 2025 alle ore 18.30, presso il Teatro della Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù - via Duca D'Aosta, 12 di Canosa di Puglia, andrà in scena "Otello Pop", spettacolo teatrale che vede in scena utenti ed operatori del Centro Diurno di Canosa.
Otello Pop è una rivisitazione ironica e giocosa della celebre tragedia shakespeariana, frutto di un lavoro intenso e continuativo che da anni caratterizza le attività del Centro Diurno. E' una celebrazione di questo cammino, un invito a guardare oltre il dramma per scoprire la forza del sorriso e della partecipazione.
L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione per applaudire il talento, la resilienza e la creatività di una comunità che sceglie ogni giorno di trasformare la cura in arte.
dicembre Canosadicembre Andria
  • CSM di Andria
L’atletica leggera tra formazione e benessere psicofisico: l’ASD Andria Athletic Club ne illustra i benefici
28 novembre 2025 L’atletica leggera tra formazione e benessere psicofisico: l’ASD Andria Athletic Club ne illustra i benefici
Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud "
28 novembre 2025 Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud"
Altri contenuti a tema
"Novecento" di Alessandro Baricco in scena al chiostro vescovile di Andria Eventi e cultura "Novecento" di Alessandro Baricco in scena al chiostro vescovile di Andria In programma sabato 21 settembre alle ore 20.00
Sen. Dario Damiani: "Forza Italia cresce sul territorio della Bat e centra l'obiettivo di un seggio in Consiglio regionale "
28 novembre 2025 Sen. Dario Damiani: "Forza Italia cresce sul territorio della Bat e centra l'obiettivo di un seggio in Consiglio regionale"
API: Salvaguardare quasi 32mila alveari e 13mila sciami in Puglia è una necessità ambientale
28 novembre 2025 API: Salvaguardare quasi 32mila alveari e 13mila sciami in Puglia è una necessità ambientale
Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso
27 novembre 2025 Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso
Fondazione Onda premia con 3 bollini l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, 2 il Dimiccoli di Barletta ed uno il Bonomo di Andria
27 novembre 2025 Fondazione Onda premia con 3 bollini l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, 2 il Dimiccoli di Barletta ed uno il Bonomo di Andria
Prolungata l’allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di venerdì 28 novembre
27 novembre 2025 Prolungata l’allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di venerdì 28 novembre
Flavio Civita: "Campagna di relazioni riuscita ma attestare Andria come “terra di conquista” è mortificante "
27 novembre 2025 Flavio Civita: "Campagna di relazioni riuscita ma attestare Andria come “terra di conquista” è mortificante"
Sventato furto di quattro quintali di olive nella campagne di Andria
27 novembre 2025 Sventato furto di quattro quintali di olive nella campagne di Andria
“QOCO - Un Filo d'Olio nel Piatto”: anteprima alla XVII Edizione
27 novembre 2025 “QOCO - Un Filo d'Olio nel Piatto”: anteprima alla XVII Edizione
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.