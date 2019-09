Il segretario del Pd Zingaretti apre con il neo ministro Boccia, la quarta edizione di DigithON

Apertura all'insegna della "buona stella", la quarta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che anche quest'anno si tiene in Puglia, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie e nel vicino Largo Castello. In concomitanza del varo del nuovo governo giallo rosso, farà giungere nella città del Dolmen numerose autorità, oltre ai 350 giovani imprenditori digitali provenienti da tutta Italia, che per 4 giorni sarà una vetrina di eventi, incontri e dibattiti con esperti e ospiti prestigiosi del mondo delle istituzioni, cultura, imprese e informazione, che si confronteranno sui temi legati a digitale e innovazione.Per l'occasione, sarà presente con l'ideatore della manifestazione, il neo ministro Francesco Boccia anche il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.Ad aprire la manifestazione, giovedì 5 settembre alle ore 19 a Largo Castello, il presidente di DigithON Letizia D'Amato e il giornalista di Sky Tg 24 Mattia Giuramento. E come dicevamo, a seguire i saluti del fondatore della manifestazione, l'on. Francesco Boccia e l'intervento della giornalista del TG1 e autrice e conduttrice di "Codice: la vita è digitale" (Rai1) Barbara Carfagna su "Capitalismo e criptovalute". Protagonista anche quest'anno la musica, uno dei primi settori ad essere investito dalla rivoluzione digitale, con Andrea Rosi Presidente e CEO di Sony Music Entertainment Italy, intervistato dal critico de Il Giornale Paolo Giordano. Mentre "Tecnologia, comunicazione e innovazione: le sfide digitali globali" è il tema del faccia a faccia dell'AD di TIM Luigi Gubitosi con Myrta Merlino, giornalista e conduttrice "l'Aria che tira" su La7.Alle 20:45 Alessandro De Angelis, vicedirettore dell'Huffington Post, intervista il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sul tema della politica al tempo del digitale.