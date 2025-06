Il saluto di commiato del Comandante della legione dei Carabinieri "Puglia"

Nella tarda mattinata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri "Puglia",, è giunto a Trani per il saluto di commiato al personale dipendente e alle Autorità, in occasione del suo imminente trasferimento quale Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia".Inizialmente, il Generale Del Monaco ha salutato i vertici delle istituzioni provinciali, il, ile ilIn seguito, ha raggiunto la sede del Comando Provinciale Carabinieri, intitolata al "Brigadiere Antonio Cezza, Medaglia d'Argento al Valor Militare", dove presso l'"Agorà degli Eroi", accolto dal Comandante Provinciale,, ha incontrato rappresentanze di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dei reparti dislocati sul territorio della provincia, compresi quelli dell'Organizzazione Specializzata e dei Carabinieri Forestali, unitamente a una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.A tutti ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l'attività posta in essere quotidianamente nella provincia durante il periodo di comando, esprimendo un plauso particolare per i Comandanti di Stazione, che costituiscono il primo punto di contattato dell'Istituzione con la popolazione. Nell'esortare a continuare su questa strada, il Generale Del Monaco ha invitato il personale ad essere sempre orgogliosi "di essere Carabinieri" e ad operare con generosità, dedizione e responsabilità come hanno fatto, fino all'estremo sacrificio, i nostri caduti.