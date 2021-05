Il report della campagna vaccinale in Puglia

Sono 2.289.914 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri (sabato 29 maggio n.d.r.) in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 96.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815.Oggi, domenica 30 maggio partono le vaccinazioni per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori che dovranno affrontare l'esame di Maturità. Gli studenti saranno convocati nei centri vaccinali dalle scuole, in accordo con gli Uffici scolastici e le Asl.Quasi 11.500 i vaccini somministrati, nella giornata del 28 maggio, nei centri vaccinali della ASL Bari. Tra le 8.898 prime dosi e 2.557 seconde, vanno ricomprese anche 2.439 vaccinazioni riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Sale così al 90 per cento la copertura vaccinale, almeno con una dose, per le persone rientranti nella fascia ad elevata fragilità. E' ormai entrata nella fase finale la campagna d'immunizzazione del personale scolastico: quasi 63mila le dosi somministrate, con 35.494 prime dosi e 27.486 seconde.Saranno invece gli studenti dell'ultimo anno del liceo scientifico "Scacchi" i primi maturandi a ricevere domani la prima dose di vaccino a Bari.Le prime somministrazioni sono state programmate dalla ASL nell'hub Fiera del Levante a partire dalle 18 e fino alle 22.Le somministrazioni in favore degli studenti sono state organizzate in modo tale da non interferire con le sedute delle fasce di età previste e programmate per la stessa giornata. Sarebbero in totale 12mila gli studenti che possono accedere alla vaccinazione prima di sostenere gli esami di maturità.Dopo l'avvio di domani, la campagna vaccinale dedicata agli studenti proseguirà in base alle dosi di vaccino disponibili e secondo la programmazione del Dipartimento di prevenzione della ASL, in contatto con l'Ufficio Scolastico Provinciale per raccogliere le adesioni dei maturandi.Continua a ritmo elevato anche l'attività dei medici di medicina generale che, sempre il 28 maggio scorso, hanno eseguito 2.484 somministrazioni (2.282 prime dosi, 202 seconde).Raggiunge il 42 per cento, infine, la copertura vaccinale assicurata alla popolazione residente, almeno con una dose di vaccino, mentre il 18 per cento ha concluso il ciclo vaccinale.Raggiunge il 42 per cento, infine, la copertura vaccinale assicurata alla popolazione residente, almeno con una dose di vaccino, mentre il 18 per cento ha concluso il ciclo vaccinale.Sono 4.522 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di venerdì 28 maggio, in tutta la provincia Bat.Oggi a Trani in programma la vaccinazione dei pazienti rari che non hanno aderito alla prima iniziativa.Previste anche le vaccinazioni dei maturandi ad Andria, a Trani (a conclusione della vaccinazione dei malati rari) e a Canosa dalle 18 alle 22.Lunedì a Trani saranno somministrate le seconde dosi ai caregiver che hanno ricevuto la prima dose il 4 e il 5 aprile.Sono circa 2.800 le dosi somministrate venerdì nella Asl di Brindisi, soprattutto vaccinazioni di soggetti fragili e per fasce d'età. Prosegue anche l'attività dei medici di famiglia che finora hanno erogato 42.909 dosi, di cui 12.931 (30,1%) in ambito domiciliare. Il 23,8% (10.196) delle dosi è stato somministrato a over 80, il 26,4% (11.319) a soggetti con età 70-79 anni, il 25,5% (10.945) a soggetti con età 60-69 anni e il 24,3% (10.449) a soggetti sotto i 60 anni di età.I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (29.670; 69,1%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (9.363; 21,8%), dai caregiver (883; 2,1%) e da altre categorie (2.993; 7%). Domani partiranno le vaccinazioni per gli studenti nei centri di Bozzano a Brindisi, Conforama-Fasano e Ostuni.Sono 358.157 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 235.677 sono le prime dosi; 122.480 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.Come disposto dalla Regione Puglia, oggi 30 maggio prenderanno il via le sedute vaccinali per i maturandi, d'intesa con i dirigenti scolastici.Si parte dai seguenti comuni con oltre 10.000 abitanti e sedi di istituti scolastici superiori, con priorità per quelli alberghieri:A Foggia, presso il punto vaccinale di via Sbano, saranno vaccinati 336 maturandi dell'istituto Giannone-Masi;A San Severo, presso il punto vaccinale di via De Palma, saranno vaccinati 72 maturandi dell'istituto Di Sangro Minuziani;A Cerignola, presso il punto vaccinale del presidio ospedaliero Tatarella, saranno vaccinati 72 maturandi dell'istituto Pavoncelli;A Manfredonia, presso il punto vaccinale della Chiesa Sacra Famiglia, saranno vaccinati 72 maturandi dell'istituto Michele Lecce;A Torremaggiore, presso il punto vaccinale della palestre Di Pumpo, saranno vaccinati 48 maturandi dell'istituto Fiani Leccisotti;A Vieste, presso il punto vaccinale della palestra Delli Santi, saranno vaccinati 2 maturandi dell'istituto Mattei;A San Giovanni Rotondo, presso il punto vaccinale dell'istituto Di Maggio, saranno vaccinati 72 maturandi dell'istituto Mattei;A Lucera, presso il punto vaccinale del Palazzetto dello Sport, saranno vaccinati 72 maturandi dell'istituto Bonghi;A San Marco in Lamis, presso il punto vaccinale della palestra Balilla, saranno vaccinati 60 maturandi del Liceo Giannone;A Monte Sant'Angelo, presso il punto vaccinale del Palazzetto dello Sport, saranno vaccinati 24 maturandi dell'istituto Gian Tommaso Giordani;A Orta Nova, presso il punto vaccinale della palestra di via Liguria, saranno vaccinati 30 maturandi dell'istituto Olivetti;A San Nicandro Garganico, presso il punto vaccinale di via Cervi, saranno vaccinati 18 maturandi dell'istituto De Rogatis;Ad Apricena, presso il punto vaccinale di Casa Matteo Salvatore, saranno vaccinati 48 maturandi dell'istituto Federico II.La ASL, intanto, è al lavoro per programmare le prossime sedute, in modo da concludere tutta la platea dei maturandi.Parallelamente, si svolgerà domani, 30 maggio, una nuova giornata dedicata al recupero delle vaccinazioni per le persone ultrasessantenni ad accesso libero,con il vaccino Johnson & Johnson per il quale è prevista una sola dose.Il calendario prevede sedute presso:hub Cerignola, Parrocchia Cristo Re (ore 9,00 - 16,00), 300 dosi disponibili;hub Orta Nova (ore 10,00 - 18,00), 150 dosi disponibili;hub San Severo, scuola via De Palma, (ore 9,30 - 16,30), 400 dosi disponibili.Nel dettaglio, a questa mattina: sono 42.265 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose; di queste, 22.812 hanno ricevuto anche la seconda.Vaccinati con la prima dose anche 14.373 caregivers/familiari conviventi; 37.381 persone ultraottantenni; 48.350 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 56.457 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 50.253 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 22.201 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.La giornata di ieri si è conclusa con 6.689 somministrazioni.Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell'UOC Igiene del plesso D'Avanzo, da lunedì 24 maggio sono state vaccinate 2.188 persone: 755 con condizioni di vulnerabilità, 212 conviventi di pazienti ad alto rischio, 258 adulti di 60 anni di età e più, 333 operatori scolastici (seconda dose), 38 tra operatori sanitari non ancora vaccinati e studenti di area sanitaria che iniziano il tirocinio nel mese di giugno. Sono 593 le persone dai 40 anni in su vaccinate con AstraZeneca e Johnson&JohnsonProsegue la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: circa 6000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.Si accelera con la vaccinazione di pazienti fragili, vaccinati in 1391 venerdì 28 maggio.Parte anche in ASL Lecce la vaccinazione di ragazze e ragazzi prima degli esami di maturità.Domani in 6 scuole superiori della provincia, a Lecce, Gallipoli, Galatina, Casarano, Nardò e Maglie saranno vaccinati 60 studenti per scuola.Anche in provincia di Taranto la campagna vaccinale prosegue come da cronoprogramma, negli hub vaccinali, negli ambulatori e a domicilio, sia per coorte di nascita che per fragilità.Stamane negli hub vaccinali dell'intera provincia sono state somministrate quasi 1800 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 398 presso la SVAM e 300 al PalaRicciardi; 360 dosi a Grottaglie, 366 dosi a Manduria, 336 dosi a Massafra.