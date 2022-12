Il PD di Andria incontra simpatizzanti e aderenti per un momento di riflessione politica

Nella serata del 22 dicembre il gruppo consiliare Partito Democratico di Andria ha incontrato simpatizzanti e aderenti per un conviviale momento di riflessione politica. L'occasione è stata propizia per augurare buone feste ai partecipanti e per avviare una riflessione sulla situazione comunale e sull'imminente rilancio dell'azione amministrativa, con la presentazione di alcuni importanti punti programmatici.All'incontro ha partecipato anche il capogruppo regionale Filippo Caracciolo il quale si è soffermato, in particolare, sulle misure economiche della recente finanziaria della Regione Puglia. Ha ribadito la volontà politica del Presidente Emiliano di realizzare il nuovo ospedale di Andria nei tempi stabiliti, smentendo le false voci su rinvii o sulla mancanza dei fondi necessari. Ha ricordato che l'investimento nel settore sanitario riguarderà anche lo stanziamento di 1,5 milioni per incrementare le possibilità di accesso di medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università pugliesi, in modo da permettere ai nuovi medici di non dover emigrare per realizzare il proprio futuro professionale.Sempre in materia sanitaria ha informato i presenti che finalmente si procede con la stabilizzazione del personale sanitario (3.333 in tutta la Puglia) e che sono stati previsti 500 mila euro come contributo per l'accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (Pma), destinato alle coppie in possesso di un reddito annuo non superiore a 30 mila euro. Ha tenuto, inoltre, a sottolineare che sono previsti fondi destinati alla agricoltura (300 mila euro per far fronte alla crisi di mercato dell'uva da tavola pugliese) e altri 313.000 euro come contributo per il fitto casa per il Comune di Andria.Dal fronte regionale si è passati alla discussione sulle tesi programmatiche che si confronteranno nella prossima assemblea nazionale. Tutti i consiglieri comunali si sono espressi a favore di un dibattito serio ed articolato, senza pregiudizi ideologici, poiché il Pd deve uscire velocemente dalla autoreferenzialità in cui è precipitato a causa di talune figure politiche nazionali e della necessità di recuperare una profonda relazione con il mondo del lavoro e del sindacato. La creazione di una comunità politica coesa passa attraverso un rapporto costante tra figure istituzionali e base degli iscritti e dei simpatizzanti poiché solo in questo modo può recuperarsi una reale "corrispondenza tra interessi e rappresentanza politica". Si è trattato di un momento di sereno approfondimento politico che ha visto una ampia partecipazione cittadina.