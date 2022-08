Il giorno dell'insediamento del nuovo Prefetto della Bat: Rosanna Riflesso

Si insedia questa mattina a Barletta il nuovo Prefetto della sesta provincia pugliese: la dottoressa Rosanna Riflesso. Giunge nel territorio a nord di Bari, dopo una lunga esperienza nella Prefettura di Bari, dove ha ricoperto la carica di viceprefetto vicario, ma conosce molto bene le realtà delle dieci città della più giovane delle provincie pugliesi.Nata a Bari 58 anni fa, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del capoluogo regionale pugliese. Nel 1990 è entrata nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno con la qualifica di Consigliere di Prefettura.Nel corso della sua carriera nel Ministero dell'Interno ha prestato servizio presso la Prefettura di Belluno (anni 1990/1991), Prefettura di Foggia (anni 1991/1993), Prefettura di Palermo (anni 1993/2000), Commissariato del Governo di Bari (anni 2000/2001). Dal 2001 ha ricoperto diversi incarichi nella Prefettura di Bari fino al 2011. Dopo la promozione a Viceprefetto nel 2010 è stata assegnata alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani (2011-2017) dove ha svolto anche funzioni di Vicario del Prefetto.Nel 2017 è tornata nella sede di Bari con l'incarico prima di Capo di Gabinetto, Dirigente in Posizione di Staff dell'Ufficio del rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente, in reggenza, fino alla nomina di Vicario del Prefetto.Insignita Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 1° giugno 2022, la dott.ssa Rossana Riflesso, durante la sua permanenza a Bari, è stata Commissario straordinario nei Comuni di Turi, Bitetto, Gioia del Colle, Corato, Palo del Colle, Provincia di Bari e Gravina in Puglia nonchè Sub Commissario in molti Comuni tra cui il Comune di Barletta.E' stata inoltre:-Commissario IPAB "Casa di Riposo Principessa Jolanda" di Bisceglie;-Coordinatore della "Cabina di regia" per l'analisi delle situazioni relative ad occupazioni arbitrarie di immobili;-Componente del Tavolo Permanente di Coordinamento per l'area metropolitana di Bai in attuazione del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura;-Coordinatore del Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la definizione delle iniziative in materia prevenzione ed il contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.Gli auguri di buon lavoro alla nuova rappresentante del Governo nel nostro territorio da Viva Network.