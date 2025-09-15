Festival Beer
Festival Beer
Attualità

Il Festival Beer approda a Giovinazzo

Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese

Andria - lunedì 15 settembre 2025 12.20 Sponsorizzato
Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

Le Ricette tipiche che si sposano con la natura, far riscoprire il lungomare di Giovinazzo in una veste ricca il tutto ispirato alle birre della Baviera e alle artigianali; questo è l'obiettivo del Giovinazzo Festival Beer organizzato dall'associazione Spirito Libero, con il supporto del Comune di Giovinazzo.

Una tre giorni intesa come una vera e propria festa di fine estate per poter godere del mare e delle sue essenze pensata per le famiglie, per i giovani, per i bambini e per gli appassionati del luppolo.

Numerose le etichette presenti, non mancherà l'attenzione agli intolleranti al glutine e alla zero alcol, dieci concerti (tre per ogni sera) street food, artigianato locale e molteplici le attività ristorative coinvolte, sotto l'egida della birra: un settore in crescita costante.

Ed è proprio la miscela tra il piacere del bere responsabile e la valorizzazione delle tradizioni culinarie vuole essere la formula di questa edizione confermando l'intuizione dell'assessorato al Commercio del Comune di Giovinazzo di voler riempiere di contenuti all'insegna della tipicità anche la coda lunga dell'estate 2025 del borgo marinaro di Giovinazzo.

"Oltre alle lunghe giornate di Puglia e alla temperatura piacevole, il Giovinazzo Festival Beer è stato concepito come un evento che consentirà ai turisti ancora in città, agli appassionati e alle famiglie di godere della città di Giovinazzo anche in un stagione quella di settembre che gode del clima positivo della Puglia - dichiara Cristina Pisictelli."

Ogni serata vedrà solcare il palco della presentazione Marco Deca & Pierpì che ci condurranno in un viaggio fatto di musica, divertimento e intrattenimento.

Il palco del Giovinazzo Festival Beer si animerà già venerdì 19 settembre, start dalle ore 18.30 con le attività per i bambini ma cura di Dj Frog mentre dalle ore 20 si esibiranno i Logico2.0 Cover band di Cesare Cremonini e Lunapop seguiranno i ⁠ ⁠Pensieri Positivi la Tribute Band di Jovanotti, concluderà la serata DJ Violet.

Sabato 20 settembre seconda serata con le attività per i bambini a cura di Dj Frog seguirà la performance musicale della ⁠Liga Experience Sopravvissuti e Sopravviventi, che omaggeranno Ligabue e il suo repertorio italiano non mancherà un salto negli anni d'oro con ⁠La Radio a 1000 Max, Tribute band degli 883 e Max Pezzali, chiuderanno la serata ⁠Luigi Mantovani & Biro.

Domenica 21 settembre, ultima serata dedicata alla buona musica e allo bere responsabile con i ⁠Bambini Di Vasco, Tribute Band di Vasco Rossi, seguiranno i ⁠ ⁠Sottosuono e il Karaoke condotto dai Karaparty.

Grande sarà il coinvolgimento delle attività territoriali presenti e del food tipico pugliese che accompagnerà con le ricette Made in Puglia le migliori birre del momento; autenticità e tipicità sarà il binomio perfetto per una tre giorni all'insegna della musica, buon cibo e del divertimento.

L'appuntamento è dalle ore 19 di venerdì 19 settembre a domenica 21 settembre al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo - Ingresso Gratuito. Info: 327.3031002
  • eventi
Andria a piedi, ecco la mappa "metrominuto "
15 settembre 2025 Andria a piedi, ecco la mappa "metrominuto"
Sconfitta interna per la Virtus Andria, 2-0 per l’Atletico Apricena
15 settembre 2025 Sconfitta interna per la Virtus Andria, 2-0 per l’Atletico Apricena
Altri contenuti a tema
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare" Speciale Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare" Si chiude ex aequo un’edizione record per numero di opere ricevute (116) e montepremi (17mila euro)
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Spinazzola celebra il suo prodotto gastronomico di punta: torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello Speciale Spinazzola celebra il suo prodotto gastronomico di punta: torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello Due giorni di sapori autentici, musica e tradizioni nel cuore del centro storico
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Eventi e cultura Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Lo scatto presso il punto vendita
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Eventi e cultura Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Il programma completo
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi e cultura Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Speciale “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Appuntamento previsto domenica 17 agosto
Furto d'auto sventato sulla Corato-Castel del Monte: Vigilanza Giurata mette i ladri in fuga
15 settembre 2025 Furto d'auto sventato sulla Corato-Castel del Monte: Vigilanza Giurata mette i ladri in fuga
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
Trasporto scolastico: approvati gli elenchi degli iscritti al servizio
15 settembre 2025 Trasporto scolastico: approvati gli elenchi degli iscritti al servizio
Centro di Aggregazione “Fornaci”, GD Andria: «A disposizione della città dopo anni di vicende travagliate»
15 settembre 2025 Centro di Aggregazione “Fornaci”, GD Andria: «A disposizione della città dopo anni di vicende travagliate»
Forza Italia Giovani Andria partecipa a San Benedetto del Tronto ad “Azzurra Libertà”
15 settembre 2025 Forza Italia Giovani Andria partecipa a San Benedetto del Tronto ad “Azzurra Libertà”
Barletta e Fidelis Andria non vanno oltre l’1-1, ma che atmosfera al ‘Puttilli’!
14 settembre 2025 Barletta e Fidelis Andria non vanno oltre l’1-1, ma che atmosfera al ‘Puttilli’!
Francesco Carofiglio ospite dello Store Mondadori per presentare il suo nuovo romanzo "Tutto il mio folle amore "
14 settembre 2025 Francesco Carofiglio ospite dello Store Mondadori per presentare il suo nuovo romanzo "Tutto il mio folle amore"
Conclusa ad Andria la prima edizione del Festival dell’inclusione e della cultura inclusiva
14 settembre 2025 Conclusa ad Andria la prima edizione del Festival dell’inclusione e della cultura inclusiva
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.