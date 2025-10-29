Salvatore Lenti
Il dottor Lenti, direttore della medicina interna del "Bonomo" è il nuovo presidente FADOI

Il sodalizio riunisce professionisti di tutta Italia condividendo formazione e collaborazione per il miglioramento cura e presa in carico del paziente

Andria - mercoledì 29 ottobre 2025 6.27
Il dottor Salvatore Lenti, attuale Direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, è stato nominato presidente della FADOI Puglia per il triennio 2026-2029. La FADOI è la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e riunisce professionisti di tutta Italia, condividendo percorsi di formazione, scambio di best practice, collaborazione per il miglioramento continuo della cura e della presa in carico del paziente.
Il dottor Lenti vanta un curriculum di grande valore. In passato ha lavorato nel presidio ospedaliero di Arezzo, prima come dirigente medico e poi come direttore dell'Unità di Ipertensione e Rischio Cardiovascolare. Successivamente, ha ricoperto l'incarico di direttore dell'unità complessa di medicina interna e del reparto Covid dell'ospedale dell'Amiata senese (in provincia di Siena). Il dottor Lenti, anche docente universitario, vanta oltre duecento pubblicazioni scientifiche. Ora un nuovo ruolo di grande responsabilità e prestigio come presidente della FADOI.
