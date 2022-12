Il Console della Repubblica Ceca, Di Matteo accolto dal Prefetto di Bari Bellomo

Si è svolto un incontro istituzionale presso la Prefettura di Bari tra Sua Eccellenza Antonia Bellomo e il corpo consolare Puglia-Basilicata-Molise rappresentato dal console Massimo Salomone per lo scambio degli auguri per le festività.Un'occasione per conoscersi meglio e analizzare sfide presenti e future dalla guerra alla crisi energetica.In tale occasione si è svolto un incontro tra i nuovi consoli onorari della Puglia, l'andriese cav. Riccardo Di Matteo console della Repubblica Ceca, e Carlo Valperga di Masino console del Brasile. Nel corso dell'incontro c'è stato un cordiale colloquio tra i due consoli su diversi temi di interesse ed in particolare sulle prospettive di sviluppo che legano i due paesi. «Si è trattato – hanno affermato i consoli Di Matteo e Valperga – di un utile confronto per conoscere i punti di forza di questo territorio».Con l'occasione, lo stesso Prefetto ha espresso il proprio vivo apprezzamento per l'elevata professionalità dei consoli del corpo consolare Puglia-Basilicata-Molise.In conclusione, il console Di Matteo della Repubblica Ceca e il console Valperga del Brasile hanno assicurato al Prefetto una proficua e fattiva collaborazione anche per il futuro, al fine di implementare i rapporti già in essere.