Il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo insignito Benemerito della Salute Pubblica

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, si è svolta lunedì 7 aprile 2025, la cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze ai Benemeriti della Salute Pubblica presso il Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Salute Orazio Schillaci.Ad essere premiato, l'andriese Riccardo Di Matteo, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Delegato del Corpo Consolare per la provincia di Foggia e per la Bat e Presidente di Sinergitaly e Presidente Nazionale dell'APAMRI, l'Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti della Repubblica Italiana, che ha ricevuto la Medaglia di Bronzo per il suo straordinario impegno civile e sociale durante il periodo dell'emergenza pandemica.Alla cerimonia, oltre al Capo dello Stato e al Ministro Schillaci, era presente anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.Con decreto del Presidente della Repubblica datato 28 marzo 2025, il Ministero della Salute ha conferito l'onorificenza a Di Matteo per «l'indiscussa carica umana e riservatezza, la spiccata condotta civile e sociale nonché gli alti meriti professionali» dimostrati nel pieno della crisi sanitaria globale, durante la quale ha distribuito oltre 50.000 mascherine e alimenti ad associazioni del territorio, contribuendo a sottrarre numerose famiglie dalla povertà sanitaria ed alimentare.