consiglio comunale Andria
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Enti locali

Il Consiglio Comunale approva tutti i punti all’ordine del giorno

Riconosciuta la legittimità di 13 debiti fuori bilancio ed approvate due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028

Andria - martedì 17 marzo 2026 20.43 Comunicato Stampa
Nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno. Ha riconosciuto la legittimità di n.13 debiti fuori bilancio, approvato due variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ed il rinnovo della convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale tra il comune di Andria ed il comune di Spongano.

Tra i provvedimenti di rilievo che il Consiglio Comunale ha adottato è l'acquisizione della partecipazione nella società in house AQP spa da parte del comune di Andria e adesione alla società per azioni denominata "Acqua Comune", a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni della Regione Puglia, per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045. Il Comune di Andria così ha avviato la procedura per l'acquisizione a titolo gratuito dello 0,288% della AQP SpA.

Già dal lontano 2011 la Regione Puglia ha costituito l'A.I.P. Autorità Idrica Pugliese finalizzata al Governo dell'Acqua in forma pubblica.
Con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è emersa la necessità di affidare la gestione ad una Società in House Providing pertanto ha avviato l'iter per la valutazione della relativa fattibilità. Nel maggio 2024 l'Assemblea Regionale ANCI Puglia ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di affidamento in house del servizio.
A dicembre 2024 l'A.I.P., preso atto dell'autorevole parere favorevole, ha deliberato l'affidamento per un ventennio alla AQP SpA con decorrenza 01.01.2026.
Quindi è partito l'iter che ha visto la trasformazione della AQP in società in house che con l'adozione da parte del Consigli Comunali delle delibere di accettazione delle quote donate dalla Regione Puglia. Questa scelta, rispetto al ricorso al libero mercato, ha fornito una maggiore rispondenza in termini di efficienza ed economicità offrendo benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di qualità del servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Il Consiglio Comunale, infine, ha approvato in maniera definitiva la digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale con la correzione di meri errori materiali contenuti nella cartografia, dopo aver illustrato le controdeduzioni alle osservazioni depositate.
Da ultimo il Consiglio Comunale ha adottato all'unanimità la variante urbanistica relativa al raddoppio della tratta ferroviaria Andria – Barletta, sul progetto di risoluzione Plano- altimetrica dell'interferenza diffusa dall'Acquedotto con il raddoppio ferroviario della linea Andria - Barletta in variante al vigente PRG.
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