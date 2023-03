Il consigliere comunale Nicola Civita accanto a famiglie e ultimi con l’evento solidale “Con il cuore show tra passione e solidarietà”

Show varietà Spettacolo con giovani "Cantanti" talenti del nostro territorio a cura del cantante andriese Antonio Montereale;

Ballo a cura delle allieve di "YAMAYRAH";

Danze orientali (Molfetta) con l'insegnante Pasqua de Nichilo;

Ballo/Coreografia a cura della Scuola Savi Dance Studio dell'insegnante Savino Tota;

Cabaret direttamente dalla serie Mudù il comico Brando Rossi Special Guest della serata.

Proseguono sul nostro territorio le iniziative del consigliere Nicola Civita in favore delle persone bisognose. Sabato 11 marzo, a partire dalle ore 20:00, presso l'Auditorium "Riccardo Baglioni" presso l' Oratorio Sant'Annibale Maria di Francia (Piazzale Gran Sasso), si terrà l'evento solidale "Con il cuore show tra passione e solidarietà": una serata tra spettacoli, show di varietà, cabaret con Brando Rossi (uno dei volti più noti della serie Mudù) e tanto divertimento, il cui ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di beni alimentari da donare all'Emporio Solidale della Misericordia di Andria del Presidente Gianfranco Gilardi che guida le Misericordie di Puglia e la Governatrice locale Angela Vurchio. Si tratta di un servizio di supporto, soprattutto alimentare, per le famiglie più bisognose, realizzato lo scorso anno grazie al lavoro dei volontari giallociano unitamente alla collaborazione di alcune realtà imprenditoriali e alle donazioni dei cittadini.L'evento promosso dal consigliere andriese Civita, nonché Vice Presidente della 4° Commissione Consiliare Permanente dei "Servizi" (competente ad esprimere proposte deliberative concernenti i servizi sociali, ecologici e sanitari, dell'istruzione, cultura, sport, spettacolo e tempo libero): "Mira a scalfire, unitamente ad altri eventi solidali organizzati in passato, l'iceberg della povertà che, purtroppo, continua a sussistere nel nostro territorio – prosegue Civita – Per questo, il mio impegno politico di fare del sostegno a chi si trova in condizioni indigenti è una priorità della mia agenda politica. La mia è una politica pronta a tracciare percorsi di speranza e visione. Pronta a mettersi costantemente in ascolto con le realtà più difficili del territorio, per poi tendere la mano a chi vive in condizioni economiche precarie. Bisogna necessariamente continuare a sensibilizzare il territorio sull'importanza della raccolta alimentare – conclude il consigliere - Spero che anche questo evento diventi un veicolo importante per trasmettere alla cittadinanza temi importanti sui quali riflettere, con l'auspicio che la comunità possa aprirsi di più alla solidarietà. Solo se c'è l'impegno da parte di noi tutti, possiamo raggiungere risultati concreti e appaganti. Non perdiamo lo spirito di solidarietà che ci unisce".Programma evento:Presenta la serata Giuseppe Zingaro. Co-conduttrice Mariangela Fortunato.Ingresso con contributo complicità.INFO: 327/4190263.Nel Video le parole dell'attore Brando Rossi.