Grave carenza di sangue in Puglia, coinvolto anche il "Bonomo"

La Puglia intera è attraversata da una tanto grave quanto pericolosa carenza di sangue che sta mettendo in serio pericolo i pazienti in attesa di trasfusioni.Già nei grandi ospedali quali il Policlinico di Bari, il Di Venere, il Santissima Annunziata di Taranto, il Perrino di Brindisi e il Bonomo di Andria sono stati sospesi gli interventi chirurgici di elezione al fine di garantire con le esigue scorte solo le emergenze.Alcune unità di sangue sono arrivate dall'Abruzzo e se ne stanno cercando in altre regioni.«Invito pertanto chiunque sia in buone condizioni di salute a recarsi a donare presso una qualsiasi struttura trasfusionale nella speranza che questo drammatico momento termini al più presto» scrive il presidente Avis di Ruvo di Puglia, dott. Luciano Lorusso e responsabile del servizio trasfusionale al Bonomo di Andria.