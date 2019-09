110 foto Grande partecipazione e tanto divertimento alla prima edizione della “Tricolor Run”

Ieri mattina domenica 22 settembre, si è svolto l'evento podistico organizzato dall" con il fine solidale del sostegno alla. la 1^ edizione dellaè stata patrocinata dalPrima dell'inizio della gara il presidente di IdeAzione, Antonio Di Gregorio ha tenuto a sottolineare: "Questa manifestazione è sì una corsa di 5 km, ma abbiamo voluto unirla alla solidarietà, perpetuando il binomio beneficenza e sport. Stando bene insieme all'insegna dello sport e della solidarietà, riusciremo a contribuire a creare una giornata all'insegna del divertimento. Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività della Lilt".Michele Ciniero, delegato Bat della Lilt, dopo i ringraziamenti si è augurato che il progetto abbia una lunga vita, che venga coadiuvato e condiviso da altri Comuni in un territorio che ha bisogno di vivere bene e di riconquistarsi anche una credibilità oltre che su scala regionale anche su quella nazionale. Ha quindi aggiunto: "Il nostro è un territorio che ha bisogno di avere delle voci è questa è una importante opportunità. Questa edizione, insieme alle altre che seguiranno devono contribuire a diffondere nella collettività i corretti stili di vita. Nel momento in cui si corre si fa amicizia, si socializza in un contesto che è legato in questo caso alla prevenzione oncologica".Hanno intrattenuto i partecipanti i Dj Ciccio e Lele, con l'ausilio di "Check Sound" di Riccardo Di Gioia che hanno insieme rallegrato con simpatici effetti visivi e sonori la manifestazione, tutto all'insegno del Tricolore.Antonio Di Gregorio ha quindi voluto ringraziare tutti gli intervenuti per l'ottima riuscita della manifestazione ed ha concluso: "Abbiamo coniugato con questi 5 chilometri di spensieratezza sport, divertimento, musica e colori a sostegno dei tanti progetti e delle lodevoli iniziative della Lilt, a favore della ricerca contro il cancro".Alla gara hanno preso parte oltre seicento concorrenti. Molti gli spettatori che sia all'inizio che al termine della corsa hanno assistito agli spettacolari getti di colori spruzzati nell'aria.Sono stati premiati simbolicamente: il primo arrivato-, il secondoterzo posto Antonio Montereale. Prima delle donneiled infine il gruppo