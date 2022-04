Giuseppe Di Renzo è il quarto centenario di Andria, gli auguri del Sindaco Bruno

La nostra città si fregia della presenza del quarto centenario andriese del 2022. E come ormai da tradizione a darne notizia è la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che tramite un post divulgato sui canali social così commenta: "Il quarto centenario del 2022 è il sig. Di renzo Giuseppe, ex agricoltore, innamorato della sua terra e della sua famiglia. Pieno di ricordi, memoria di ferro. Ha combattuto nel reparto artiglieria nella seconda guerra mondiale. Inviato in Sardegna, era imbarcato su una nave che ha rischiato di essere affondata a causa dei bombardamenti. Sorte purtroppo toccata ad altre navi vicine alla sua."Sindaca, ne ho passate tante nella vita, credimi". Ha spesso durante la nostra conversazione, con la sua bella torta a forma di 100 davanti.Padre di 4 figli, mi ha raccontato di aver riconosciuto in un mio video di un precedente centenario il suo compagno di infanzia e di guerra, sig. Ciciriello, da cui poi ha voluto essere accompagnato per riabbracciarlo. Una tenerezza immensa. Ho invitato il sig. Di Renzo a partecipare il 25 aprile alla cerimonia al monumento ai caduti. È stato felicissimo e ha garantito la presenza. Stesso invito estenderò agli altri concittadini che hanno lottato per la patria. La loro presenza, ove possibile, sarà la testimonianza più vera di cosa significhi la guerra. Tanti auguri sig. Giuseppe, buona vita!!".