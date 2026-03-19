34ª edizione FAI di Primavera: Palazzo Marchio nel viaggio tra architettura, storia e patrimonio della comunità

Torna anche per questa primavera l'appuntamento con le bellezze tutte da scoprire proposte dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Le giornate Fai di Primavera sono la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano.I volontari del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, propongono per sabato 21 e domenica 22 marzo la 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti del nostro immenso e meraviglioso patrimonio italiano. Andria è presente in questo viaggio di riscoperta con Palazzo Marchio.Ieri mattina nella Sala conferenze di palazzo San Domenico a Barletta, alla presenza di sindaci e assessori dei comuni della sesta provincia e la capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano della provincia BAT, Giulia Mastrodonato, è stato presentato in conferenza stampa a Barletta, il percorso della BAT che oltre Andria prevede: a Barletta la visita alla Torre dell'Orologio e alla Chiesa di San Giacomo; a Bisceglie il percorso nella Casa della Divina Provvidenza e nel Museo Don Uva; a Canosa di Puglia il Palazzo Rossi; a Corato l'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani", ex monastero nel cuore e nella memoria della comunità ed infine a Bisceglie la Chiesetta di Santa Margherita.Le visite saranno a cura degli studenti dell'I.I.S.S. "G. Colasanto" di Andria.L'assessora alla Bellezza del Comune di Andria, Daniela Di Bari, ha sottolineato il valore delle Giornate FAI di Primavera come occasione di comunità e di riscoperta dei luoghi: «Narrare e visitare i luoghi da riscoprire, creare percorsi di conoscenza, immaginando quello che sono stati e quello che possono diventare è poesia, è abitare poeticamente il mondo per quello che le pietre raccontano attraverso la comunità. Le giornate FAI ci educano a vivere i luoghi con amore, a curare insieme le città, ci offrono una bella occasione per accogliere tanti nuovi sguardi d'amore.Rappresentano un percorso bello di comunità, che ci aiuta a ricordare quanto i luoghi siano stati e sono attraversati dalle persone e dalle loro storie.Quest'anno – ha aggiunto – le giornate coincidono anche con la Giornata internazionale della Poesia, e questo rende tutto ancor più bello: è come se aprissimo simbolicamente le finestre su luoghi poetici, attraversati nel tempo da relazioni, vite e racconti.È particolarmente significativo che questo racconto passi attraverso gli Apprendisti Ciceroni, studenti volontari insieme alle intere comunità scolastiche, ci restituiscono i luoghi con il linguaggio vivo delle nuove generazioni. Amare la città e i luoghi significa prendersene cura e costruire futuro.In questo senso il FAI, ci aiuta ogni anno a riscoprire e valorizzare patrimoni spesso dimenticati. Amare le città e i luoghi fa bene alle persone e fa bene alle comunità».