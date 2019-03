Giornata mondiale del rene, controlli gratis il 14 marzo

Presso l’ex ufficio igiene, in via Vittorio Veneto 11, dalle ore 9.00 alle 18.00

Giovedì, 14 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day), la Società Italiana di Nefrologia (Sin) assieme alla Fondazione Italiana del Rene Onlus (Fir) ha organizzato la "settimana della prevenzione delle malattie renali"L'obiettivo di tale iniziativa, è la prevenzione delle malattie renali, secondo i principi di equità ed uguaglianza: accessibilità universale alle cure ed un linguaggio comune paziente-nefrologo, oltre che informare la popolazione sul corretto stile di vita per la salute dei reni e sul "chi fa cosa" in caso di malattia renale cronica.Iniziativa sostenuta, dalla "Croce Rossa Italiana - Comitato Andria", "Aned - Comitato Speciale - Prevenzione malattie renali", "U.O. di Nefrologia e dialisi - Andria", AslBat e con il patrocinio del Comune di Andria.