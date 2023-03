Furti d'auto: 25 vetture recuperate dalla Polizia Locale di Andria da inizio 2023

Proseguono le operazioni di individuazione e recupero di auto rubate e restituite ai legittimi proprietari nel territorio di Andria, interventi che vedono in primo piano al Polizia Locale. Proprio il personale della Polizia Locale, costantemente impegnato in servizio di controllo del territorio, negli ultimi giorni ha individuato altre cinque autovetture oggetto di furto, le stesse sono state recuperate e riconsegnate agli aventi diritto. Dall'inizio dell'anno sono ben 25 i veicoli di provenienza furtiva restituiti.La Polizia Locale di Andria è impegnata in controlli serrati sul territorio, con particolare attenzione agli alloggi Arca. Negli ultimi mesi, sono state condotte verifiche in alloggi popolari: in tutto sono 40 gli accertamenti amministrativi su richiesta dell'Arca Puglia, 21 le denunce all'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di alloggio popolare e 5 i sequestri preventivi ordinati dalla Procura con relativi sgomberi.Rispetto della normativa sulla conduzione dei cani e sulla raccolta da parte dei conduttori delle deiezioni, la Polizia Locale di Andria prosegue i controlli. Gli Agenti, in abiti civili sono stati dislocati dove il fenomeno ha maggiori criticità. Le ispezioni alle 6:30 di mattina hanno riguardato varie zone della città. In tutto sono 71 gli accertamenti sui proprietari, di cui 14 sono stati sanzionati per il mancato rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale relativa all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine.Infine, sono stati avviati diversi controlli a tutela del consumatore. Due le attività sanzionate per il mancato rispetto delle norme in materia igienico sanitaria. La Polizia Locale informa che l'interesse della norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni congiuntamente al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.