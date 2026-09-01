Furti d’auto nella BAT: un dato che preoccupa

La fotografia scattata dall'ultima classifica nazionale sui furti d'auto, elaborata sui dati del Ministero dell'Interno, non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti, l'Italia continua a essere uno dei Paesi europei più colpiti da questo fenomeno, con numeri che crescono soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e tra queste, la Puglia si conferma una delle aree più esposte, collocandosi al quarto posto nazionale.In questo quadro già complesso, la provincia di Barletta-Andria-Trani emerge con un dato che suscita preoccupazione: 2.570 auto rubate in un solo anno. Una cifra che, rapportata alla popolazione, colloca la BAT tra le zone più vulnerabili del Mezzogiorno. La Puglia ha registrato complessivamente:15.501 auto rubate,quasi 1.400 tra moto e ciclomotori,per un totale di circa 16.900 mezzi sottratti.All'interno della regione, la BAT si posiziona al terzo posto, preceduta solo da Bari e Foggia. Un dato che racconta un territorio sotto pressione, dove il furto d'auto non è un episodio isolato ma un fenomeno strutturato. Questa la pesante classifica con un dato che, rapportato alla popolazione, colloca la BAT tra le aree più esposte del Mezzogiorno:Bari 5.385Foggia 4.191Bat 2.570Lecce 1.188Brindisi 1.166Taranto 1.001La statistica ministeriale non scende nel dettaglio dei singoli Comuni, ma l'analisi dei dati territoriali e delle cronache locali conferma che Andria è tra i centri più colpiti della provincia, insieme a Barletta e Trani. Il dato complessivo della BAT – 2.570 furti – si riflette direttamente sulla città, dove il fenomeno è percepito come crescente e particolarmente invasivo. Le segnalazioni dei cittadini, le denunce e gli interventi delle forze dell'ordine delineano un quadro in cui i furti di autovetture sono frequenti, quelli dei motocicli e ciclomotori mostrano una tendenza in aumento con una pressione criminale costante e organizzata. Trani, in questo contesto, non è un'eccezione: è parte di un territorio che vive una fase delicata sul fronte della sicurezza urbana.La classifica nazionale non è solo un elenco di numeri: è un segnale. Racconta una percezione di insicurezza crescente, una quotidianità in cui il furto d'auto non è più un evento sporadico ma un rischio concreto. Le forze dell'ordine, negli ultimi anni, hanno intensificato controlli e attività investigative, ottenendo risultati importanti. Ma la domanda che arriva dai cittadini è chiara: serve di più di fronte ad un quadro complessivo che parla da solo:Italia: furti d'auto in aumento nelle aree più popolose.Puglia: quarta regione più colpita.BAT: terza provincia pugliese con numeri molto alti.Andria: tra i centri più esposti della provincia.Di fronte a questi dati, la richiesta che arriva dal territorio è una sola: rafforzare i controlli, aumentare la vigilanza, investire in prevenzione e tecnologie di sicurezza, un impegno necessario per restituire fiducia ai cittadini e proteggere un territorio che, oggi più che mai, chiede attenzione.