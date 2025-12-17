Asl Bt piazza Imbriani
Asl Bt piazza Imbriani
Attualità

FP CGIL Bat e UIL FPL Puglia: «L'Asl Bt non cura le relazioni sindacali»

Sit-in organizzato per giovedì 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede Asl Bat di via De Gasperi n. 32 ad Andria

Andria - giovedì 18 dicembre 2025
«L'Asl Bt "non cura le relazioni sindacali" con le organizzazioni rappresentative e le esclude dal confronto aziendale e dai tavoli negoziali, nonché da altre forme di partecipazione sindacale».
La denuncia è della Segreterie generali e territoriali FP CGIL Bat e UIL FPL Puglia Bari Bat che hanno organizzato un sit-in per giovedì 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede Asl Bat di via De Gasperi n. 32 ad Andria.

«Nonostante solleciti e diffide, questa Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta Andria Trani, in regime di Commissariamento, ritiene non convocare FP CGIL e UIL FPL ai tavoli negoziali, anche su materie e istituti contrattuali che rivengono da precedenti CC.CC.NN.LL. supportando un discutibile parere unilaterale dell'ARAN, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale che ha sostenuto la ratio legis dello Statuto dei Lavoratori, così come in violazione degli artt. 2,3 e 39 della Costituzione.
Cosa chiedono i Sindacati alla Direzione dell'Asl Bt ?
Di "costruire un sistema di relazioni sindacali tra Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti".
Non si può minimamente pensare che non firmare un C.C.N.L. (ritenuto da CGIL e UIL al ribasso di circa il 10% in meno rispetto all'inflazione reale, con una perdita importante del10% rispetto al potere di acquisto dei salari, quindi indecoroso!) significa per le Aziende Sanitarie pubbliche, escludere o emarginare il ruolo e la funzione di sindacati rappresentativi di una vasta platea di lavoratori dei servizi pubblici e della sanità pubblica.
Per tali motivi, in caso di ulteriori mancate risposte da parte dell'Asl Bt e del Commissario straordinario della stessa, a partire dalla mancata convocazione odierna, continueremo le nostre azioni di lotta e protesta! a partire dal SIT IN del 18.12.2025 dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede Asl BT di Via De Gasperi n. 32 Andria», conclude la nota delle Segreterie generali e territoriali FP CGIL Bat e UIL FPL Puglia Bari Bat.
  • Sanità
  • asl bat
  • uil bat
  • fp cgil bat
"Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith e l'ITT "Sen. Jannuzzi " di Andria
18 dicembre 2025 "Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith e l'ITT "Sen. Jannuzzi" di Andria
Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!»
18 dicembre 2025 Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!»
Altri contenuti a tema
Tre nuove risonanze magnetiche aperte nella Bat Vita di città Tre nuove risonanze magnetiche aperte nella Bat Sono state acquistate dall'Asl Bt, evitano la sedazione
Nella Asl Bt la terza edizione di "Natale con Cuore": screening cardiologico gratuito Nella Asl Bt la terza edizione di "Natale con Cuore": screening cardiologico gratuito Domenica 21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20, a Bisceglie presso l’ospedale Vittorio Emanuele II
Importante novità al reparto della Medicina interna dell'ospedale "Bonomo" di Andria Importante novità al reparto della Medicina interna dell'ospedale "Bonomo" di Andria Attivato il primo ambulatorio infermieristico dedicato al trattamento delle ferite difficili
Santa Messa in onore di Santa Lucia, protettrice della vista Santa Messa in onore di Santa Lucia, protettrice della vista Tanti intervenuti all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, hanno potuto raccogliere i risultati raggiunti dall'UOSVD di Oculistica Bisceglie-Trani
Conferenza di Servizi del Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Bt Conferenza di Servizi del Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Bt Dalle parole del direttore del Dipartimento, dottor Gianfranco Mansi la situazione in cui versa il territorio
Insignita Cavaliere al Merito della Repubblica la Commissaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo Insignita Cavaliere al Merito della Repubblica la Commissaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo Cerimonia di consegna delle Onorificenze della Repubblica Italiana, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e per le Vittime del terrorismo
Al Bonomo di Andria primo intervento al Centro-Sud per lo stroke ischemico con tecnologia Sendit Vita di città Al Bonomo di Andria primo intervento al Centro-Sud per lo stroke ischemico con tecnologia Sendit Dal Dimiccoli una 58enne è giunta con un ictus
Presentato l’ETS Terra di Bari: i Giovani Farmacisti tra i fondatori della nuova realtà territoriale Associazioni Presentato l’ETS Terra di Bari: i Giovani Farmacisti tra i fondatori della nuova realtà territoriale Di rilievo l'apporto del Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato. Tra i promotori il Presidente di AGIFAR Bari-BAT l'andriese Roberto Capozza
Medaglia d'oro dall'Ordine degli ingegneri della Bat a Francesco Benedetto Pirronti di Andria
18 dicembre 2025 Medaglia d'oro dall'Ordine degli ingegneri della Bat a Francesco Benedetto Pirronti di Andria
Giovani imprenditori di Confcommercio Andria, Luca Ribatti è il neo presidente
18 dicembre 2025 Giovani imprenditori di Confcommercio Andria, Luca Ribatti è il neo presidente
Scott McCloud per il sesto appuntamento a Fumettopia
18 dicembre 2025 Scott McCloud per il sesto appuntamento a Fumettopia
Barchetta (FdI): "Profili di criticità per maxi-appalto intercomunale da circa € 500 mln per servizio di igiene urbana "
17 dicembre 2025 Barchetta (FdI): "Profili di criticità per maxi-appalto intercomunale da circa € 500 mln per servizio di igiene urbana"
Andria ammessa a finanziamento. Assegnati dieci mila euro per il verde pubblico
17 dicembre 2025 Andria ammessa a finanziamento. Assegnati dieci mila euro per il verde pubblico
Intergruppo su ricandidatura del Sindaco Bruno: "Esperienza amministrativa che ha sistematicamente escluso ogni forma di confronto autentico "
17 dicembre 2025 Intergruppo su ricandidatura del Sindaco Bruno: "Esperienza amministrativa che ha sistematicamente escluso ogni forma di confronto autentico"
Olio d'oliva: plauso ai controlli delle Fiamme gialle che difendono produttori e consumatori
17 dicembre 2025 Olio d'oliva: plauso ai controlli delle Fiamme gialle che difendono produttori e consumatori
Convocato il Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani
17 dicembre 2025 Convocato il Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.