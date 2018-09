Forum Mediterraneo in Sanità: interventi da parte della dirigenza della Asl/Bt

Alla Fiera del Levante di Bari domani e venerdì è in programma il Forum Mediterraneo in Sanità "Il cambiamento necessario per il diritto alla salute di tutti - proposte dal Sud e per il Sud" al quale parteciperà anche la Asl Bt. In particolare, domani 13 settembre, sono in programma diversi interventi:- Ore 11: Alessandro Delle Donne (Direttore Generale Asl Bt) terrà la relazione "Ad ogni azione corrisponde una reazione: eguale e contraria: l'integrazione tra rischio clinico e comitato valutazione sinistri" all'interno del convegno "Gestione del rischio clinico e medicina legale"- Ore 14: Alessandro Delle Donne (Direttore Generale Asl Bt) modererà l'incontro "Piano nazionale cronicità: i progetti e i piani operativi delle Regioni" durante il quale sarà presentato il progetto CarePuglia 3.0 della Regione Puglia- Ore 9: Giulio Schito (Direttore Amministrativo Asl Bt) interverrà al convegno "Ottimizzazione delle procedure per il miglioramento dei tempi di pagamento (Progetto NSO)"