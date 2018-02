Fitto e Ventola (Noi con l'Italia): "Noi determinanti per il centrodestra a vincere le elezioni"

«Saremo determinanti per consentire al centrodestra di vincere le elezioni, superare il 40% e governare il Paese, restando fedeli e coerenti al nostro stile, che non è quello di urlare e nemmeno quello di lanciare promesse difficilmente realizzabili».Così Raffaele Fitto, leader di Noi con l'Italia – Udc, nel suo incontro di ieri sera ad Andria con cittadini, iscritti e simpatizzanti del partito.«Noi saremo la parte di centrodestra che riequilibra i toni e gli atteggiamenti – ha proseguito Fitto – e già in queste settimane che ci separano dal voto ci stiamo distinguendo per il nostro modo di parlare alla gente senza perdere di vista il realismo. Punti cardine del nostro programma sono: immigrazione, sicurezza, riduzione della pressione fiscale, politiche del lavoro e sociale che possano cambiare una situazione di tendenza negativa per il nostro Paese. Abbiamo però il dovere di spiegare agli elettori che tutto questo, oltre a tutto il resto che abbiamo in animo, non si può fare in pochi giorni: nessuno ha la bacchetta magica, neanche chi parla di questi temi facendo balenare nella gente l'idea che tutto sia di immediata realizzazione».Ad accompagnare Fitto, oltre al coordinatore provinciale della Bat, on. Benedetto Fucci, il candidato alla Camera del centrodestra nel collegio uninominale numero 4, Francesco Ventola. «Noi siamo quella parte politica che si confronta con le città – ha ribadito l'ex Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani – Non siamo mai scappati, ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità di amministratori, davanti ai nostri elettori e soprattutto davanti ai nostri avversari. Oggi avete la possibilità di eleggere un parlamentare che conosca il territorio e che faccia entrare nelle politiche nazionali del centrodestra le esigenze di un'area geografica e delle persone che la popolano, che rappresenti in Parlamento le progettualità serie relative a tutte le città della Bat e che possa rappresentare un punto di riferimento utile a intercettare tutte le risorse necessarie a far ripartire la nostra Provincia insieme con tutta la nostra Puglia».