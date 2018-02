Filippo Caracciolo: «Parto sfavorito ma amo le sfide, soprattutto quando sono difficili»

Filippo Caracciolo, candidato nel collegio uninominale Puglia 4 che comprende i Comuni di Andria, Barletta, Canosa e Trani alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 alla Camera dei Deputati, commenta i risultati dei primi studi elettorali pubblicati dai quotidiani nazionali sui singoli collegi uninominali.«Devo ammettere - dichiara Filippo Caracciolo - che a giudicare dai dati e dal trend nazionale in questa partita parto sfavorito. Le simulazioni sviluppate in base ai dati storici delle elezioni mi vedono lontano dal traguardo. Darò il massimo e rimonterò. Chiederò ai cittadini, al di là del voto politico, di scegliere chi da anni è presente sul territorio ed è riconoscibile per l'azione prodotta e per i risultati conseguiti. Con impegno farò di tutto per smentire i pronostici della partenza che vedono i miei avversari più avanti di me di 20 punti%. Amo le sfide, soprattutto quando sono difficili».