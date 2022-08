Ferragosto: Ecco i musei, castelli e parchi archeologici aperti in Puglia al pubblico

Prospetto orari di apertura al pubblico della Direzione Regionale Musei Puglia - Domenica 14 e Lunedì 15 Agosto 2022 Luogo della Cultura DRMP Domenica 14 agosto 2022 Lunedì 15 agosto 2022 Differimento giornata di chiusura Dalle ore: Alle ore: Ultimo ingresso: Dalle ore: Alle ore: Ultimo ingresso: Museo Archeologico Nazionale di Altamura 08:30 13:30 12:45 08:30 13:30 12:45 Non previsto Castello Svevo di Bari 09:00 19:00 18:00 09:00 13:00 12:00 Anziché lunedì 15, martedì 16 agosto Museo "Jatta" di Ruvo di Puglia (GROTTONE) 08:30 13:30 13:15 08:30 13:30 13:15 Non previsto Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia 08:30 19:30 18:30

12.30 (Parco) 08:30 19:30 18:30

12.30 (Parco) x Castel del Monte 10:00 18:45 18:00 10:00 18:45 18:00 x Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 10:00 18:30 18:00 10:00 18:30 18:00 Anziché lunedì 15, mercoledì 10 agosto Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 09:00 14:00 13:15 09:00 14:00 13:15 Non previsto Castello Svevo di Trani 08:30 13:30 13:00 08:30 13:30 13:00 Non previsto Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14:30 19:30 18:00 14:30 19:30 18:00 Anziché lunedì 15, martedì 16 agosto













​

Un tuffo nelle atmosfere senza tempo della storia, alla scoperta della bellezza diffusa della terra di Puglia. È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici pensato per non deludere le aspettative di cittadini e turisti durante il lungo weekend festivo di ferragosto; una due giorni per avvicinare intere famiglie a microcosmi di arte e cultura, tessuto identitario del territorio. Domenica 14 e lunedì 15 agosto i luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Puglia indicati in tabella, accessibili secondo il consueto piano tariffario, si fanno allo stesso tempo meta per flussi di visitatori lontani e di prossimità, nonché occasione per scoprire in lungo e in largo la regione per eccellenza vocata al turismo. La giornata di chiusura settimanale, prevista in molti dei siti proprio il lunedì, è stata dunque annullata o differita, a vantaggio della fruizione. «Nei giorni in cui è maggiore la presenza di turisti italiani e stranieri, non potevamo che promuovere la più ampia fruizione possibile dei nostri luoghi - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, il dottor Luca Mercuri -Ringrazio il personale di ogni singolo sito per lo sforzo messo in campo anche in questa occasione».