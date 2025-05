L'estate a Castel del Monte è più sicura: presentato l'info point dei Carabinieri

8 foto Presentato l'info point dei Carabinieri a Castel del Monte

Per un'accoglienza più sicura in uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, e non solo, parte un'iniziativa che vede come protagonisti iin sinergia con la direzione dei Musei Nazionali Puglia e la Polizia locale di Andria. È stato presentato questa mattina a: un presidio versatile e dinamico, pensato per rendere più sicura la permanenza di visitatori, turisti e personale in uno dei monumenti di maggiore attrattività in Puglia.«Cominciamo con il servizio di prossimità per i cittadini per chi si approcciano a questo bellissimo monumento» ha spiegato il colonnelloche ha illustrato il servizio nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, insieme all', Direttore Regionale Musei Nazionali Puglia, collegato in streaming per raccontare il progetto.Grande sinergia tra l'Arma e la. A tal proposito Galasso ha aggiunto: «Stiamo collaborando con loro per rendere quanto più sicuro accessibile un luogo che deve essere un biglietto da visita della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Italia e non solo».«Siamo davvero orgogliosi e onorati della presenza dei Carabinieri - ha riferito- L'attività è già iniziata nei periodi di massima affluenza e ha raccolto subito entusiasmo da parte dei visitatori che vedono nell'arma dei Carabinieri un punto di riferimento, non solo simbolico ma anche concreto».Sono state illustrate finalità e modalità operative del presidio informativo, pensato per rafforzare la sinergia tra tutela del patrimonio culturale e accoglienza turistica. L'info point offrirà infatti supporto ai visitatori e promuoverà la conoscenza del ruolo dei Carabinieri nella salvaguardia dei beni culturali.Al fianco dei Carabinieri, non mancherà il supporto della Polizia locale, come ribadito dal: «Si tratta di un'attività che in realtà non è nuova per la polizia locale, perché storicamente ha sempre svolto questo ruolo di supporto specie in quelle che sono le giornate in cui maniero diventa più attrattivo».