Ingresso gratuito in musei e luoghi culturali: il 1° giugno e lunedì 2 giugno per la Festa della Repubblica

Nel lungo weekend alle porte: ilQuando i visitatori hanno maggiore tempo libero, la cultura si rende ancora più accessibile.fra cui la mostra "allestita neldel Palazzo Jatta ainauguratasi nei giorni scorsi, che espone preziosi reperti archeologici ritrovati grazie a, assegnati alla Puglia in base alla presumibile provenienza.Il prossimo 2 giugno sarà anche occasione per partecipare alledal personale del, in programma alle(previa prenotazione) e allaa cura della professoressa Donatella Nuzzo e dell'equipe di scavo UniBa-DIRIUM, per la presentazione dei dati dello scavo in corso di svolgimento sull'acropoli (ore 10.30).Considerata l'affluenza registrata nelle ultime settimane e consapevoli che il lungo ponte possa incoraggiare molti visitatori a programmare itinerari nuovi, offriamo la possibilità di fruire dei nostri luoghi della cultura anche di lunedì, consueta giornata di chiusura in molti siti, grazie alla consueta disponibilità di tutto il personale».Per il programma e gli orari di apertura di tutti i luoghi della cultura della Direzione e per ulteriori informazioni consultare il sito https://cultura.gov.it/evento/2-giugno-2025