Niente raccolta dell'umido: "Anche adesso è colpa di Giorgino?"

"Ad Andria siamo al quarto giorno di mancata raccolta dell'umido in molte zone della città. Se fosse accaduto fino a qualche mese fa, certamente PD, sinistra e 5 stelle avrebbero gridato alla scandalo ed ovviamente avrebbero detto che era tutta colpa di Giorgino. In realtà era ed è evidente anche ad un bambino che la questione dei rifiuti diventa ingestibile ed allarmante a causa della mancata pianificazione della Regione Puglia". Lo scrive su Facebook l'ex sindaco Nicola Giorgino in merito ai disservizi sulla raccolta dell'umido che abbiamo registrato in precedenti nostri articoli."Tre punti sono chiari, purtroppo: assenza di piattaforme dove conferire e smaltire i rifiuti, assenza di vere politiche volte ad incentivare la raccolta differenziata ed assenza di una omogenea azione a sostegno dei comuni che differenziano i rifiuti. Nessuno fa miracoli, non ne faceva l'Amministrazione Giorgino prima e non fa la gestione commissariale oggi. Se i rifiuti non possono essere conferiti rimangono a terra, ciò è molto semplice nella sua drammaticità. Quello che, invece, cambia è l'ipocrisia di una ridicola opposizione che prima attaccava me ed oggi è in totale silezio perché le vere rimostranze andavano e vanno fatte alla Regione. Ma le bugie hanno sempre le gambe corte!", conclude Nicola Giorgino.