"Ex casa parrocchiale" di Montegrosso: Asta Pubblica per l'alienazione

Dal 06/12/2019 è pubblicato l'Avviso di Asta Pubblica per l'Alienazione dell'immobile di proprietà comunale della Città di Andria, ubicato nella frazione di Montegrosso - frazione di Andria, denominato "ex casa parrocchiale".Questi i dettagli:: Comune di Andria – Settore 3 – Servizio Patrimonio – Piazza Trieste e Trento.Asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Casa Parrocchiale" ubicato in Borgata di Montegrosso - Frazione di Andria.€ 118.000,00 (euro centodiciottomila/00).Aperta.Ai sensi degli artt.73 lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924 n.827 - Offerte al rialzo o almeno pari al prezzo posto a base d'asta.27/01/2020 Ore 12:00, secondo le modalità indicate nell'avviso.28/01/2020 Ore 10,00 c/o Settore 3 - Servizio Patrimonio 3° piano piazza Trieste e TrentoIl bando e tutti i suoi allegati (modello domanda di partecipazione, modello offerta economica, Capitolato d'Oneri, Relazione di Stima) sono pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.andria.bt.it , all'Albo Pretorio, dal 06/12/2019 al 27/01/2020:· sez. "Avvisi di Vendita all'Asta" n. Reg. 5560/2019;· sez. "Avvisi Vari" n. Reg. 5569/19.su G.U.R.I. n. 143 del 06/12/2019 e su n. 2 quotidiani (Il Fatto Quotidiano" e Corriere dello Sport ed. Puglia/Basilicata).dott.ssa Maria Buongiorno.