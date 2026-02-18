Europa, casa comune: giovedì ad Andria il convegno promosso da ALI e Leganet

Si terrà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, l'iniziativa "Europa, casa comune. Cura dei territori e comunità in dialogo", promossa da ALI – Autonomie Locali Italiane in collaborazione con Leganet.L'iniziativa sarà un momento di confronto e dialogo tra amministratori locali, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo delle autonomie per riflettere sul ruolo dell'Europa come spazio condiviso di diritti, opportunità e responsabilità, a partire dai territori e dalle comunità locali.Ad aprire e moderare i lavori sarà Giovanna Bruno, Vicepresidente nazionale di ALI, Presidente ALI Puglia e Sindaca di Andria. Sono previsti gli interventi introduttivi di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, e di Matteo Ricci, Europarlamentare e Presidente del Consiglio nazionale di ALI. Seguirà un question time coordinato da Salvatore Adduce, Direttore ALI Basilicata, e Bibiana Chierchia, Presidente ALI Molise e Assessora del Comune di Campobasso, con la partecipazione di Micaela Fanelli, Coordinatrice del Gruppo di lavoro Europa ed Europeismo di ALI, Mimmo Volpe, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti regionali ALI, Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet.Le conclusioni saranno affidate a Domenico Lanzillotta, Direttore di City Vision, e a Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale di ALI. L'iniziativa intende rilanciare il dialogo tra istituzioni europee e autonomie locali, valorizzando il ruolo dei Comuni nella costruzione di politiche di coesione, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. In un contesto segnato da trasformazioni economiche e sociali profonde, ALI propone un confronto aperto per rafforzare la dimensione europea delle politiche territoriali, promuovendo cooperazione, innovazione amministrativa e partecipazione civica.