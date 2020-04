Emergenza coronavirus: «L'urlo disperato degli imprenditori del settore tessile»

«L'urlo disperato degli imprenditori del settore tessile»: con una nota stampa,Responsabile cittadinoe membro del direttivo cittadino disolleva la problematica legata alla crisi del settore tessile di Andria, chiedendo un confronto immediato con la Regione ed il Governo nazionale.«Il Covid-19 sta provocando ingenti danni (forse irreparabili) a uno dei settori trainanti del tessuto economico cittadino, il comparto tessile. La stagione estiva "non è partita" e le aziende produttrici si ritrovano "in casa" ingenti quantitativi di prodotti finiti pronti per essere commercializzati. Ma, con il persistere del lockdown e il passare della stagione estiva, questi prodotti saranno invendibili. In questo caso le imprese dovranno decidere se effettuare degli "stock" (con relative perdite) o tenere la merce in magazzino per un altro anno. Ma qui sorgono alcuni quesiti fondamentali per tutti gli imprenditori. Come fare per pagare i dipendenti? Come fare per pagare la materia prima? Come pagare i fornitori in genere?Per questa ragioneattraverso i nostri rappresentanti nelle varie sedi Istituzionali, di(in video conferenza) chiedendo alin favore del comparto tessile, messo in ginocchio dal Covid-19».