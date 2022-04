Elezioni Rsu 2022, nella Bat un lavoratore su tre ha scelto la Fp Cgil

"Un risultato che premia l'impegno delle nostre candidate e dei nostri candidati impegnati da sempre per la campagna di rafforzamento nella pubblica amministrazione. A tutte le lavoratrici ed ai lavoratori il nostro grazie", commenta Ileana Remini, segretaria generale della Fp Cgil Bat.

"Resta l'amarezza dovuta all'annullamento delle votazioni nella Asl Bt e nel seggio dell'ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta in particolare dove, a causa di irregolarità perpetrate dal candidato di una lista, la commissione elettorale ha annullato le operazioni di voto, tanto che si tornerà alle urne il 12, 13 e 14 aprile. Una situazione che rischia di penalizzare il grande momento di democrazia nel quale oltre 800 lavoratrici e lavoratori avevano espresso liberamente la propria scelta. Alle lavoratrici ed ai lavoratori della Asl chiediamo di avere fiducia e di tornare a votare con ancora più convinzione e determinazione di prima, scegliendo chi sarà sempre dalla parte della legalità e della giustizia e chi in questi anni si è battuto contro la precarietà del lavoro e per il potenziamento della rete sanitaria nel territorio. E cioè scegliendo la Fp Cgil Bat. Ripartiamo con più determinazione dei giorni scorsi per portare avanti la nostra missione: valorizzare il pubblico impiego così da migliorare i servizi offerti agli utenti", conclude Remini.

Un'affluenza superiore all'80% in tutti i luoghi di lavoro pubblici della Bat, nonostante la recrudescenza pandemica non è mancata la partecipazione e soprattutto i dipendenti del pubblico impiego hanno saputo dare una grande lezione di democrazia recandosi in massa alle urne a sceglie la propria rappresentanza sindacale. La Funzione pubblica Cgil Bat, all'esito dello scrutinio si conferma primo sindacato nelle Funzioni centrali. Straordinario il risultato al Tribunale di Trani, in Procura e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dove la Cgil ottiene oltre il 65% delle preferenze; 100% agli Archivi notarili. Confermato inoltre il radicamento della Cgil nei comuni della Bat con una crescita di preferenze rispetto al 2018 a Barletta e Trani; ottima affermazione anche nei comuni di Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Spinazzola dove la Cgil si conferma primo sindacato.