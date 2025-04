Voto Rsu nella Bat, Fp Cgil e Flc Cgil primi nella provincia

"L'appuntamento con la democrazia e la partecipazione quale è il rinnovo delle Rsu dimostra la voglia dei lavoratori di essere protagonisti: sono loro che ci rappresentano sui luoghi di lavoro e sono loro motore di cambiamento a partire dal mondo dell'occupazione per giungere all'intera società". Lo dice il segretario generale della Cgil Bat,, all'esito degli ottimi risultati ricevuti dalla Cgil per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nei settori pubblici.La Cgil con le sue liste esce rafforzata e in alcuni luoghi di lavoro si afferma con risultati nettissimi, la Fp Cgil per esempio è il primo sindacato in termini di voti ottenuti nella provincia Bat, così come la Flc Cgil Bat si attesta al vertice e con la migliore performance di crescita nelle diverse province pugliesi."Concluse le operazioni elettorali per il rinnovo della Rsu nei settori della sanità pubblica, funzioni locali, funzioni centrali ed Enti pubblici non economici.. la funzione pubblica Cgil Bat è risultato essere il primo sindacato in termini di voti generali nei vari comparti con una percentuale pari al 21,89%. Nonostante una campagna denigratoria effettuata contro la Cgil dalle altre sigle sindacali che hanno sottoscritto un C.C.N.L. al ribasso dell'inflazione reale soprattutto nelle funzioni centrali la Fp Cgil ha ottenuto un eccellente risultato nei comparti e settori dove si sono rinnovate le Rsu ed in particolare siamo risultati primi in alcuni importanti Comuni come a Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia nel settore delle Funzioni Centrali come il Tribunale di Trani, la Procura della Repubblica, ecc… abbiamo ottenuto il primo risultato così come storica vittoria all'Inps di Andria oltre ad ottenere un importante risultato alla Prefettura della Bat. Abbiamo ottenuto in tutti i settori in cui si è votato circa 939 voti con una percentuale del 21,89 % dei consensi generali risultando pertanto il primo sindacato nella nostra provincia. Nel comparto sanità pubblica dell'Asl Bat la Fp è risultata secondo sindacato ottenendo un importante risultato in termini di consenso e per questo chiederemo di sottoscrivere al governo un Contratto collettivo nazionale dignitoso che dia valore alla sanità pubblica ed al personale della sanità. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e continueremo a sostenere le nostre rivendicazioni nei luoghi di lavoro cercando di valorizzare il ruolo della contrattazione decentrata integrativa all'interno delle Rsu elette potendo contare su un gruppo di dirigenti sindacali motivato e qualificato", dichiaranodella segreteria Fp Cgil Bat insieme alla segretaria generale della Fp Cgil BatLa segretaria generale della Flc Cgil Bat,ringrazia tutti i lavoratori della scuola che "hanno sostenuto la nostra organizzazione sindacale consentendoci di raggiungere il 30% dei consensi e confermando dunque il primato della Flc nella Bat e non solo, visto che anche a livello nazionale siamo risultati il sindacato scuola più suffragato con un aumento di consensi significativo. Questo significa che il lavoro della Flc Cgil fatto in questi anni ha prodotto i suoi frutti! Credibilità, coerenza e vicinanza ai lavoratori della scuola sono i nostri punti di forza. Il nostro fare quadrato è risultato vincente ancora una volta. La Flc Cgil è garanzia di democrazia nella scuola pubblica, quella stessa che i governi dell'ultimo trentennio stanno cercando di demolire con una politica becera, divisiva e antidemocratica. La nostra organizzazione sindacale difende ogni giorno la dignità dei lavoratori della scuola e non rimane in silenzio rispetto alle ingiustizie, alle disuguaglianze crescenti del mondo scuola, al taglio delle risorse destinate alla scuola pubblica per favorire la privatizzazione dell'istruzione, alla mancanza di adeguamento degli stipendi all'aumento dell'inflazione che galoppa al 17%, a un contratto scuola scaduto fermo a un recupero inflazione di appena il 6%. Si vuole colpire l'istruzione pubblica e il libero pensiero; nulla viene fatto per l'eliminazione della precarietà ed ogni intervento legislativo di questo governo è volto a favorire solo chi ha come unico merito la possibilità economica di comprare titoli, certificazioni e abilitazioni. Non è questa la scuola che vogliamo e lo mostriamo ogni giorno assicurando la nostra vicinanza ai lavoratori contro ogni logica divisiva e discriminante. La Flc Cgil difende la scuola pubblica in quanto comunità educante e democratica: il nostro successo in queste elezioni è stata la risposta politica del mondo scuola. Continueremo a fare quadrato contro una visione aziendalistica e verticistica della scuola".