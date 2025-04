Il libro “La passione e le idee” di Giovanni Capurso presentato ad Andria

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, la Città di Andria celebra la memoria e l'impegno civile con un evento culturale di grande rilievo., presso il(in via San Francesco 15), si terrà la presentazione del volume, scritto daed edito da Progedit. Durante la serata, l'autore dialogherà con il, in un confronto ricco di suggestioni storiche e riflessioni attuali.Il libro di Giovanni Capurso è un'opera che unisce rigore storiografico e passione civile. Attraverso le figure emblematiche di, primo parlamentare italiano assassinato dai fascisti nel 1921, e, simbolo del sacrificio estremo in nome della libertà e della giustizia, l'autore ripercorre le tappe dell'antifascismo pugliese, restituendo voce a una terra che non fu soltanto spettatrice, ma protagonista della resistenza morale e politica contro il totalitarismo.Ma "La passione e le idee" non è solo un libro di storia. È un invito a ricordare che la democrazia è un bene fragile, che vive solo se coltivato ogni giorno con consapevolezza, studio e partecipazione. In un'epoca in cui il dibattito pubblico sembra spesso soffocato da superficialità, ritorna potente l'urgenza di confrontarsi con le grandi domande della nostra identità collettiva: da dove veniamo? Su quali valori si fonda la nostra convivenza civile? Che ruolo ha la memoria nel costruire il presente?Giovanni Capurso ci guida in questo percorso con uno stile limpido, accessibile e insieme profondo, capace di parlare non solo agli studiosi, ma a tutte le cittadine e i cittadini che desiderano comprendere meglio le radici della libertà di cui oggi godiamo.L'appuntamento del 28 aprile si inserisce all'interno delle celebrazioni per la Liberazione, e vuole essere non soltanto un momento di omaggio alla storia, ma anche un'occasione per tornare a riflettere sul valore della politica come impegno etico, come passione per il bene comune e come strumento per dare voce a chi non ha voce.L'evento, aperto alla cittadinanza, è promosso dal Circolo dei Lettori di Andria con il Comune di Andria, l'ANPI e CGIL Bat.